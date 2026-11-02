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Michael Carrick menyatakan siap menghadapi pekan penentu bagi masa jabatannya di Manchester United. Ia menegaskan tetap bersemangat meski spekulasi mengenai posisinya begitu santer. Manajer yang tengah mendapat tekanan itu berada dalam posisi genting setelah rentetan hasil buruk membuat musim Manchester United berada dalam krisis.

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Carrick tak hiraukan kegaduhan

Manajer Manchester United itu menghadapi periode tersulit dalam karier kepelatihannya saat bersiap menghadapi laga penting Liga Champions melawan Roma. Timnya kini tidak pernah menang dalam sembilan pertandingan beruntun, sementara tekanan dari pendukung di Old Trafford dan petinggi klub semakin memuncak.

Meski sejumlah laporan menyebut posisinya akan dievaluasi selama jeda internasional mendatang, Carrick tetap tenang menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di klub.

“Saya bisa memikirkan masa depan, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” kata Carrick dalam konferensi pers yang dibagikan melalui akun media sosial resmi klub. “Itu tidak mengubah cara kami mempersiapkan diri untuk pertandingan besok, dan saya sangat menantikannya. Saya tidak sabar menunggu pertandingan besok. Anda mungkin menganggap saya gila, mengingat hasil-hasil yang kami raih dan situasi yang sedang terjadi, tetapi saya benar-benar tidak sabar menunggu pertandingan besok. Hanya itu yang menjadi fokus saya. Apa pun yang terjadi setelahnya, ke arah mana pun, akan terjadi. Namun, pertama-tama kami ingin menjadikan besok malam sebagai malam yang istimewa.”

Membela Lisandro Martinez

Sebagian besar kritik belakangan ini ditujukan kepada Lisandro Martinez, yang performanya merosot seiring memburuknya hasil tim. Bek asal Argentina itu diusir dari lapangan dalam kekalahan terbaru dari Chelsea dan dituding terganggu oleh situasi kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim ini. Sejumlah pihak bahkan mempertanyakan apakah kritik terbukanya terhadap direktur sepakbola Jason Wilcox menandakan keinginan untuk memaksakan kepindahan dari Manchester. Namun, manajernya segera menepis anggapan semacam itu.a

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“Saya sama sekali tidak khawatir soal komitmen,” kata sang manajer. “Suasana ruang ganti sangat, sangat baik. Seperti yang pernah saya katakan, saya sama sekali tidak meragukan komitmen para pemain kepada klub, kepada saya, dan kepada satu sama lain. Kami perlu bermain lebih baik, kami bisa mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi komitmen sama sekali bukan masalah.”

Tekanan meningkat di Old Trafford

Suasana di Old Trafford semakin tidak bersahabat. Skuad Manchester United dicemooh saat meninggalkan lapangan setelah kalah telak 3-0 dari Bournemouth. Meski Carrick sendiri terhindar dari kemarahan terburuk para pendukung, para pemain merasakan sepenuhnya kekecewaan suporter.

Dengan pertandingan melawan Roma dan Aston Villa yang berpotensi menentukan apakah mantan gelandang England itu tetap menjadi manajer, taruhannya sangat besar bagi skuad yang tampak kurang percaya diri tetapi, menurut manajernya, tetap memiliki dedikasi profesional yang tinggi.