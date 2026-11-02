Michael Carrick menyatakan siap menghadapi pekan penentu bagi masa jabatannya di Manchester United. Ia menegaskan tetap bersemangat meski spekulasi mengenai posisinya begitu santer. Manajer yang tengah mendapat tekanan itu berada dalam posisi genting setelah rentetan hasil buruk membuat musim Manchester United berada dalam krisis.
Carrick tak hiraukan kegaduhan
Manajer Manchester United itu menghadapi periode tersulit dalam karier kepelatihannya saat bersiap menghadapi laga penting Liga Champions melawan Roma. Timnya kini tidak pernah menang dalam sembilan pertandingan beruntun, sementara tekanan dari pendukung di Old Trafford dan petinggi klub semakin memuncak.
Meski sejumlah laporan menyebut posisinya akan dievaluasi selama jeda internasional mendatang, Carrick tetap tenang menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya di klub.
“Saya bisa memikirkan masa depan, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” kata Carrick dalam konferensi pers yang dibagikan melalui akun media sosial resmi klub. “Itu tidak mengubah cara kami mempersiapkan diri untuk pertandingan besok, dan saya sangat menantikannya. Saya tidak sabar menunggu pertandingan besok. Anda mungkin menganggap saya gila, mengingat hasil-hasil yang kami raih dan situasi yang sedang terjadi, tetapi saya benar-benar tidak sabar menunggu pertandingan besok. Hanya itu yang menjadi fokus saya. Apa pun yang terjadi setelahnya, ke arah mana pun, akan terjadi. Namun, pertama-tama kami ingin menjadikan besok malam sebagai malam yang istimewa.”
Membela Lisandro Martinez
Sebagian besar kritik belakangan ini ditujukan kepada Lisandro Martinez, yang performanya merosot seiring memburuknya hasil tim. Bek asal Argentina itu diusir dari lapangan dalam kekalahan terbaru dari Chelsea dan dituding terganggu oleh situasi kontraknya, yang akan berakhir pada akhir musim ini. Sejumlah pihak bahkan mempertanyakan apakah kritik terbukanya terhadap direktur sepakbola Jason Wilcox menandakan keinginan untuk memaksakan kepindahan dari Manchester. Namun, manajernya segera menepis anggapan semacam itu.a
“Saya sama sekali tidak khawatir soal komitmen,” kata sang manajer. “Suasana ruang ganti sangat, sangat baik. Seperti yang pernah saya katakan, saya sama sekali tidak meragukan komitmen para pemain kepada klub, kepada saya, dan kepada satu sama lain. Kami perlu bermain lebih baik, kami bisa mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi komitmen sama sekali bukan masalah.”
Tekanan meningkat di Old Trafford
Suasana di Old Trafford semakin tidak bersahabat. Skuad Manchester United dicemooh saat meninggalkan lapangan setelah kalah telak 3-0 dari Bournemouth. Meski Carrick sendiri terhindar dari kemarahan terburuk para pendukung, para pemain merasakan sepenuhnya kekecewaan suporter.
Dengan pertandingan melawan Roma dan Aston Villa yang berpotensi menentukan apakah mantan gelandang England itu tetap menjadi manajer, taruhannya sangat besar bagi skuad yang tampak kurang percaya diri tetapi, menurut manajernya, tetap memiliki dedikasi profesional yang tinggi.
Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.
Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.
Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.
Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.
Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.
Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:
“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”
“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”
“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”