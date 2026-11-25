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Erling Haaland tampak terpukul saat memberikan penilaian yang sangat jujur tentang kesulitan Manchester City setelah bermain imbang 2-2 dengan Napoli. Penyerang asal Norwegia itu mengakui keraguan mulai muncul di dalam skuad seiring kesulitan mereka mempertahankan standar permainan dominan seperti biasanya.

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City dua kali bangkit dalam hasil imbang yang membuat frustrasi di Etihad

Performa buruk Manchester City berlanjut ketika tim asuhan Enzo Maresca ditahan imbang Napoli 2-2 di Stadion Etihad. Tim tamu asal Italia itu dua kali unggul lewat Rasmus Hojlund dan Noa Lang, sehingga tuan rumah harus bangkit pada kedua kesempatan tersebut.

Gol Ayyoub Bouaddi dan Rayan Cherki pada babak kedua akhirnya menyelamatkan satu poin bagi City. Namun, hasil itu membuat mereka berada di peringkat keenam klasemen Liga Champions, dengan keunggulan hanya satu poin di zona lolos otomatis.

Haaland terus terang soal kurangnya kendali City

Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, Haaland yang tampak murung mengakui City tampil jauh di bawah standar mereka. “Kami berusaha menekan, tetapi tidak bisa. Itu tidak cukup baik,” katanya. “Kami terlalu mudah memberi mereka jalan dan tidak mampu mengendalikan atau menyerang dalam pertandingan seperti yang kami inginkan.

“Sepakbola bisa terasa begitu sulit sekaligus mudah. Ketika Anda menang, semuanya mudah dan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan. Ketika tidak menang, Anda mulai mempertanyakan segalanya. Idealnya, kami tidak berpikir terlalu banyak, tetapi itu sulit pada saat-saat seperti ini.”

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Dalam wawancara terpisah dengan beIN Sports, penyerang itu mengaku kesulitan menemukan akar masalah City. “Kami berhasil bangkit dua kali, tetapi kami menuntut lebih. Kami harus tampil lebih baik, mencari cara agar bisa lebih mengendalikan pertandingan dan bermain lebih baik,” tambahnya. “Saya tidak tahu apa yang kurang, tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir terasa ada sesuatu yang belum berjalan sepenuhnya. Kami harus mencari tahu, tetap positif, dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pemain.”

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Mandul gol dan sorotan di luar lapangan menguji ketangguhan City

Hasil imbang itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan City menjadi empat pertandingan di semua kompetisi, setelah kalah 3-1 dari Nottingham Forest dan bermain imbang 1-1 dengan Fulham. Performa Haaland sendiri mencerminkan penurunan tim: pemain berusia 26 tahun itu gagal mencetak gol dalam empat penampilan beruntun setelah mengemas 14 gol dalam 12 pertandingan pertamanya.

Ketidakpastian di luar lapangan terkait kasus 115 dakwaan terhadap klub juga masih membayangi ruang ganti. Setelah kekalahan dari Forest, pengamat Gary Neville memperingatkan pada awal bulan ini bahwa persoalan itu bisa mulai “meresap” ke dalam tim . Di tengah tekanan tersebut, Haaland mendesak rekan-rekan setimnya untuk bangkit: “Kami punya begitu banyak kualitas. Intinya adalah mengeluarkan kualitas setiap pemain. Kami harus kembali bersatu, tetap positif, dan membawa energi itu ke lapangan.”

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Laga berat di markas Arsenal menanti di Liga Primer

Tim asuhan Maresca tidak punya banyak waktu untuk meratapi hasil mengecewakan di Eropa karena berikutnya mereka akan bertandang ke markas juara bertahan Liga Primer, Arsenal. Bertandang tanpa kemenangan dalam empat pertandingan menjadi ujian besar bagi skuad yang belum menemukan ritme.

Haaland mengakui besarnya tantangan di depan, dengan mengatakan: “Berikutnya kami menghadapi sang juara. Itu pertandingan tersulit musim ini. Kami membutuhkan penampilan yang benar-benar luar biasa.”