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Setelah mendapat kritik terbuka dari presiden kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß, Marc Kosicke, yang kini bekerja untuk DFB, langsung mengangkat telepon. Dalam acara bincang-bincang "Bembel und Gebabbel" di FFH , pria berusia 55 tahun itu juga mengungkap bagaimana ia mendapatkan posisinya di federasi.

Kosicke menjadi bagian dari tim nasional Jerman berkat keputusan tegas pelatih timnas, Jürgen Klopp. Padahal, semula DFB menyiapkan posisi yang sama sekali berbeda bagi penasihat lama sang pelatih.

"Awalnya, saya disebut akan menjadi manajer tim nasional. Namun, kemudian ada beberapa pembatasan akibat persoalan Oliver Bierhoff. Setelah itu, semuanya tidak begitu mudah, dan saya bisa memahaminya," kata Kosicke.

Namun, ketika perundingan untuk mencari pengisi jabatan pelatih timnas berlangsung, Klopp menegaskan kepada federasi bahwa ia hanya bersedia bergabung bersama Kosicke. "Jürgen datang ke perundingan bersama saya dan berkata: Biar jelas, tanpa Marc, saya tidak akan melakukan semua ini. Beberapa orang pun langsung terkejut dan berkata: Baiklah, lalu apa yang akan dia lakukan? Semua posisi sudah terisi," jelas Kosicke.

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Ia melanjutkan: "Lalu Jürgen berkata: Nanti kalian juga akan tahu. Setelah itu, mereka mencari nama jabatan untuk saya, dan semuanya harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas serta para presiden. Lalu Jürgen berkata: Bukankah lebih mudah kalau dia menjadi asisten pelatih saya? Mereka pun menjawab: Ya, itu bisa. Maka, saya menjadi asisten pelatih," kata pria berusia 55 tahun itu. Sejak saat itu, Kosicke bertanggung jawab atas bidang strategi, pengembangan, dan inovasi dalam staf pelatih.

Getty Images

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Sejak kapan Jürgen Klopp dan Marc Kosicke bekerja sama?

Hubungan Klopp dan Kosicke telah terjalin sejak lama. Keduanya bertemu pada 2005, ketika Kosicke masih bekerja untuk produsen perlengkapan olahraga Nike. Pertemuan itu berlanjut menjadi kerja sama bisnis selama bertahun-tahun, dengan Kosicke bertindak sebagai penasihat Klopp.

Penunjukan Kosicke itulah yang menimbulkan kegaduhan besar pada Agustus dan memicu reaksi Hoeneß. Dalam perbincangan dengan RTL/ntv dan Sky , ia menyampaikan keberatan atas penunjukan tersebut.

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"Yang tidak saya sukai dari perkara ini adalah penasihatnya, Marc Kosicke, ikut dibawa masuk. Saya tidak tahu persis apa yang harus dia lakukan di sana. Menurut saya, itu masalah. Seluruh perkara ini bagi saya tampak seperti pengambilalihan secara bersahabat. Klopp dan kawan-kawan telah mengambil alih DFB, dan menurut saya itu keliru," kritik Hoeneß.

Pria berusia 74 tahun itu juga mempermasalahkan kemungkinan konflik kepentingan terkait kepemilikan saham Kosicke di agensi penasihat ProjectFive, tempat ia menjabat sebagai direktur pelaksana sebelum pindah ke federasi. Sementara DFB dan Klopp sama-sama membantah tudingan tersebut, Kosicke segera menghubungi Hoeneß secara langsung untuk meredakan ketegangan.

Getty Images

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Begini percakapan telepon Uli Hoeneß dan penasihat DFB Marc Kosicke

"Saya meneleponnya dan meninggalkan pesan suara. Lalu dia menelepon balik, dan saya berkata kepadanya: Kalau Anda punya pertanyaan, Anda tidak perlu mengajukannya di depan umum. Anda punya nomor saya. Telepon saya dan saya akan menjawab semuanya," kata Kosicke. Percakapan itu membuahkan hasil: "Setelah itu, kami menyelesaikan persoalannya dengan cukup cepat."

Menariknya, Hoeneß dan Kosicke pernah bekerja sama bertahun-tahun lalu dalam sebuah penugasan khusus dari Hoeneß. Kosicke adalah pencipta slogan resmi Bayern, "Mia san mia".

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Kini, fokus DFB kembali tertuju pada sepakbola. Tim nasional menanti laga berikutnya di Nations League pada Jumat malam (pukul 20.45), saat Jerman bertandang ke Serbia.