Mantan pemain profesional Tottenham Hotspur itu dulu pernah tampil dalam 93 pertandingan di kasta tertinggi Inggris. Fakta bahwa Spurs asuhannya saat ini hanya menempati peringkat ke-17 klasemen setelah start musim yang buruk ia kaitkan dengan situasi persaingan yang luar biasa di Premier League.

Kepada talkSPORT dia berkata: "Premier League itu seperti Superliga. Tak ada yang bisa menandinginya." Saat ditanya Jason Cundy, mantan pemain tim nasional U-21 Inggris lainnya, di posisi mana Tottenham akan finis di Bundesliga, O'Hara menjawab: "Saya akan bilang di posisi kedua, tetapi itu akan menjadi perebutan gelar dengan Bayern Munich."

Pria 39 tahun itu melanjutkan: "Di Ligue 1, PSG dan Tottenham akan bersaing berdua, dan di LaLiga akan menjadi persaingan tiga tim (dengan Barcelona dan Real Madrid; red.). Saya mungkin fan Tottenham, tetapi saya juga percaya hal yang sama tentang Bournemouth. Spurs 100 persen bisa menjuarai Bundesliga. Anda hanya perlu mengalahkan Bayern Munich, itu sudah cukup. Di LaLiga ada tiga tim bagus - itu menunjukkan kekuatan Premier League."

Cundy yang ragu kemudian menyela dan bertanya tentang Atletico Madrid. Bagaimanapun, Los Rojiblancos telah menyingkirkan Tottenham dari Liga Champions pada musim sebelumnya. "Mereka lemah," nilai O'Hara tentang semifinalis Liga Champions asuhan Diego Simeone itu. "Mereka hanya terlihat bagus karena bermain di liga yang lemah. Kami akan finis di posisi ketiga di sana. Saya tidak menganggap apa yang saya katakan ini omong kosong."

Dia juga sangat meremehkan Serie A: "Premier League terlalu kuat untuk semua yang lain. Tadi malam saya menonton Milan (saat kalah 0-2 dari Benfica di Liga Europa; red.) - mereka benar-benar sampah." Karena itu, Liga Europa juga sangat membosankan: "Tim-tim Inggris pasti tetap masuk final."

Pada musim lalu, memang benar wakil Premier League, Aston Villa, memenangi kompetisi antarklub terpenting kedua di Eropa. Klub asal Birmingham itu mengalahkan SC Freiburg di partai final, sementara sebelumnya Nottingham Forest, klub Inggris lainnya, juga mencapai semifinal.

Namun, situasinya berbeda pada 2025/26 di Liga Champions. Di sana PSG mengalahkan juara Inggris Arsenal pada final di Budapest. Namun, hanya ada satu tim lain dari Premier League yang berhasil mencapai perempat final kompetisi elite Eropa itu, yakni Liverpool.

Bagaimana start musim Tottenham di Premier League?

Meski demikian, liga Inggris tetap luas dianggap sebagai kompetisi terkuat di Eropa. Itu juga disebabkan oleh besarnya kekuatan finansial klub-klubnya. Pada periode transfer yang baru berakhir, 20 klub menghabiskan 3,77 miliar euro untuk pemain baru dalam sebuah pesta belanja besar-besaran - sekitar lima kali lipat lebih banyak daripada klub-klub Bundesliga.

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Klub kesayangan O'Hara, Tottenham, juga berinvestasi besar dan membeli, antara lain, bintang lini tengah Sandro Tonali (26, datang dari Newcastle United) dan Mateus Fernandes (21, datang dari West Ham United), serta penyerang sayap Savinho (22, datang dari Manchester City), dengan total 202 juta euro. Namun, hal itu belum tercermin dalam hasil: tim asuhan pelatih Roberto De Zerbi masih menanti kemenangan pertama setelah empat pertandingan dan masih belum mencetak gol, dengan dua poin mereka hanya sedikit di atas zona degradasi.