Ancelotti: Tidak ada rencana untuk menghentikan Haaland... dan Vinícius serta Neymar akan bermain bersama

Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, menegaskan kemungkinan duet Vinícius Júnior dan Neymar da Silva bermain bersama di lini serang Samba.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan Ancelotti untuk membahas pertandingan yang akan datang melawan tim nasional Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih tersebut juga menyinggung soal pengganti Lucas Paquetá, dengan mengatakan: “Saya tidak memiliki pemain yang memiliki kualitas sama dengan Lucas, tetapi saya harus memikirkan pemain lain... Kami memiliki pemain lain dengan karakteristik berbeda, dan kami harus menyesuaikannya berdasarkan permainan yang ingin kami tampilkan besok.”

Mengenai cara menghadapi ancaman Haaland, pelatih asal Italia itu menjawab: “Kami fokus pada persiapan pertandingan dan akan mempertimbangkan kemampuan Haaland. Semua orang mengenal Erling, dan saya tidak perlu menjelaskan kepada para bek bagaimana dia bermain; mereka mengenalnya lebih baik daripada saya karena sudah berhadapan dengannya berkali-kali. Kami fokus mempersiapkan pertandingan dengan baik, dengan mempertimbangkan karakteristik Haaland, sebagai penyerang yang sangat berbahaya.”

Mengenai skema taktik dan rencana yang disiapkan untuk menghadapi Norwegia, ia menjawab sambil tertawa: “Maaf, tapi saya tidak akan membicarakan strategi di sini. Vinícius sangat berbahaya di sayap… dan di lini tengah pun, dia selalu menjadi ancaman.”

Mengenai prediksi dan keunggulan lawan, pelatih asal Italia itu menyatakan: “Norwegia adalah tim yang tangguh dan terorganisir. Kami memasuki pertandingan ini dengan percaya diri karena baru saja lolos dari babak gugur besar melawan Jepang, dan karena kami ingin terus berkembang... ...dan karena kami siap. Kami siap menghadapi situasi apa pun, dan hal itu terlihat saat melawan Jepang di mana mereka mencetak gol lebih dulu ke gawang kami, namun tim tidak panik. Siapa yang menyangka Argentina akan kesulitan melawan Cape Verde... Anda akan kesulitan karena semua lawan memang rumit.”

Ancelotti membantah adanya rencana khusus untuk menghentikan penyerang Norwegia tersebut, dengan mengatakan: “Tidak ada rencana khusus untuk menghadapi Haaland. Saya tidak perlu menjelaskan cara bertahan atau bermain melawannya, karena kedua pemain ini sudah berkali-kali berhadapan dengannya. Kami bisa menampilkan permainan yang lebih baik dan performa yang lebih konsisten, dan tujuannya adalah terus berkembang.”

Mengenai kekuatan tim nasional Norwegia, Ancelotti berkomentar: “Mereka memiliki tim dengan kualitas serangan yang sangat baik. Ini adalah tim yang kompak dan seimbang… serta ofensif. Sulit untuk mencari peluang serangan balik yang cepat karena mereka menguasai lini tengah dengan baik.”

Mengenai intensitas fisik yang diperkirakan dalam pertandingan tersebut, sang pelatih mengatakan: “Tim dalam kondisi baik dan kuat… tetapi saya tidak berpikir pertandingan ini akan ditentukan oleh aspek fisik, meskipun hal itu juga akan menjadi faktor penting.”

Mengenai penampilan Gabriel Martinelli, Ancelotti menjelaskan: “Ini adalah aspek yang harus kami pertimbangkan. Martinelli tidak memiliki karakteristik pertahanan yang sama seperti Danilo... tetapi penting bagi kami untuk memiliki pemain dengan karakteristik yang berbeda.”

Ancelotti mengakhiri pernyataannya dengan membahas duet Vinícius dan Neymar, sambil mengatakan: “Keduanya bisa bermain bersama. Dan saya yakin mereka akan melakukannya.”