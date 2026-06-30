Ancelotti: Saya tidak mengingkari janji saya kepada Neymar... dan inilah alasan pembatalan kesepakatan tersebut

Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, memilih untuk membiarkan Neymar da Silva tetap di bangku cadangan sepanjang pertandingan seru melawan Jepang di Piala Dunia 2026, meskipun bertentangan dengan semua prediksi dan kesepakatan sebelumnya dengan sang pemain sendiri.

Keputusan pelatih asal Italia itu memicu pertanyaan dari para penggemar, namun Ancelotti kemudian angkat bicara untuk mengungkap apa yang terjadi di balik layar dan menjelaskan bahwa alur pertandinganlah yang mengubah segalanya.

Staf teknis Brasil sebenarnya telah menyusun rencana yang jelas untuk memasukkan Neymar da Silva antara menit ke-60 dan ke-65, berdasarkan kesepakatan sebelumnya dengan sang pemain, namun jalannya pertandingan mengubah semua perhitungan.

Ancelotti mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: “Saya tidak mengingkari janji saya kepada Neymar. Kami menunggu momen yang tepat untuk memasukkannya, dan rencananya adalah pada menit ke-60 atau ke-65, tetapi tim sedang imbang dan sepenuhnya menguasai permainan, dan saya tidak ingin merusak keseimbangan taktis yang telah kami capai.”

Pelatih asal Italia itu menambahkan: “Timnas Brasil mempertahankan keseimbangannya di babak kedua, dan penampilannya membaik setelah berhasil menyamakan kedudukan, sehingga mereka tetap mempertahankan susunan pemain yang sama tanpa melakukan pergantian.”

Pertandingan tersebut diwarnai dengan Brasil yang tertinggal di awal sebelum berhasil menyamakan kedudukan, lalu merebut kemenangan lewat gol penentu di menit-menit akhir melawan Jepang.

Ancelotti menutup pernyataannya dengan memuji kedalaman skuad Brasil: “Kami memiliki bangku cadangan yang kuat dan banyak pilihan, dan hal ini memberi kami solusi dalam setiap skenario.”