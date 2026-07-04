Ancelotti: Saya bukan orang bodoh... dan dia satu-satunya pelatih yang layak memberi saya nasihat

Pelatih timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, mengkritik pihak-pihak yang meragukan kemampuannya sebagai pelatih selama Piala Dunia 2026.

Menurut laporan surat kabar Inggris "Mirror", tanggapan Ancelotti tersebut muncul setelah ia mendapat kritikan menyusul kemenangan Brasil yang kurang meyakinkan dengan skor 2-1 atas Jepang, yang membawa tim tersebut lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

Timnas Brasil terpaksa membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan berkat dua gol dari Casemiro dan Gabriel Martinelli, pemain Arsenal, pada babak kedua.

Sejumlah pengamat di media sosial menilai penampilan timnas Brasil di bawah asuhan Ancelotti terkesan “kaku” dan “berisiko”, serta memperingatkan bahwa gaya permainan tersebut berpotensi membuat tim Samba tersingkir dari turnamen.

Ancelotti dikenal karena ketenangannya yang luar biasa; ia mendapat julukan “The Godfather” selama masa kepelatihannya di Spanyol, dan jarang kehilangan ketenangannya, begitu pula timnya yang jarang mengalami kekalahan.

Namun, pelatih asal Italia itu tampak kesal ketika ditanya mengenai kemampuannya untuk memaksimalkan potensi timnas Brasil, yang dipenuhi talenta hebat namun terkadang mengalami periode ketidakstabilan.

Ancelotti, yang timnya sedang bersiap menghadapi pertandingan penentu melawan Norwegia di babak 16 besar di New York, mengatakan: “Di Italia, orang-orang bilang bahwa semua pria ingin menjadi pelatih, dan semua wanita ingin menjadi arsitek.”

Ia menambahkan: “Saya tidak tahu apakah saya memahami sepak bola atau tidak, tetapi tidak ada yang berhak menghakimi saya dalam hal ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah saya telah memimpin lebih dari 1.400 pertandingan.”

Dia melanjutkan: “Mungkin itu belum cukup untuk memahami sepak bola, tapi tentu saja itu merupakan pengalaman yang sangat besar. Hanya ada satu orang yang memimpin lebih banyak pertandingan daripada saya, yaitu Alex Ferguson, yang telah memimpin lebih dari 2.000 pertandingan.”

Dia menambahkan: “Saya menerima saran dari siapa pun, tetapi satu-satunya orang yang benar-benar pantas memberi saran kepada saya adalah Alex Ferguson.”

Dia menyimpulkan: “Saya 100% yakin bahwa saya bukan seorang jenius, tetapi pada saat yang sama, saya juga 100% yakin bahwa saya bukan orang bodoh.”