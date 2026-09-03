Pelatih veteran asal Italia, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, sejak lama, seraya menyebutkan bahwa keduanya kerap bertukar pikiran dan pesan secara berkelanjutan.

Pernyataan Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil itu, disampaikan saat kunjungannya ke markas klub Kerajaan, pada Kamis hari ini, untuk memastikan kondisi para pemain Brasil di skuad Los Blancos menjelang jeda internasional yang akan datang.

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Mengenai hubungannya dengan Mourinho, Ancelotti mengatakan dalam pernyataan kepada media: "Hubungan yang sangat baik, dan sudah demikian sejak lama. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, kami bertukar pikiran dan pesan. Saya sangat senang dengan kehadirannya di sini, dan dengan kemampuannya untuk memanfaatkan klub besar ini, yaitu Real Madrid yang ia kenal dengan baik."

Mantan pelatih klub Kerajaan itu melanjutkan: "Jose adalah pelatih hebat, dan omong-omong saya yakin ia akan melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa di sini."

Terkait pandangannya tentang awal era ini bersama Mourinho, Ancelotti menyatakan: "Saya melihatnya sangat baik. Saya rasa ia menghadapi beberapa kesulitan di pertandingan pertama. Sedikit demi sedikit tim bermain lebih baik di pertandingan kedua, dan itu adalah laga besar melawan Sociedad. Kini laga-laga penting dimulai. Pertandingan melawan Betis (besok Jumat di La Liga) dan awal Liga Champions Eropa."

Ancelotti menutup dengan mengatakan: "Saya rasa tim sudah siap dengan baik, dengan rekrutan-rekrutan baru yang memberikan banyak hal dan akan menambah banyak hal bagi tim. Saya rasa ini akan menjadi musim yang hebat bagi Real Madrid."

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