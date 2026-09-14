Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Neymar tidak akan kembali ke skuad timnas Brasil, seiring arah pelatih asal Italia itu untuk mengembangkan generasi baru pemain sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia 2030.

Situs Tribuna memuat pernyataan Ancelotti kepada jaringan CNN Brasil, ketika ia berkata, "Neymar layak masuk dalam daftar pemain Brasil di Piala Dunia 2026, berkat kemampuannya yang luar biasa," namun ia mengungkapkan bahwa sang penyerang telah mengambil keputusan untuk tidak kembali ke sepak bola internasional.

Ancelotti berkata, "Neymar layak pergi ke Piala Dunia, ia tidak tergantikan, karena ia adalah pemain unik berkat kemampuannya."

Pelatih Brasil itu menilai bahwa timnas Selecao harus mulai bersiap untuk masa depan sekarang dengan memberikan perhatian lebih besar kepada para pemain muda.

Ancelotti secara khusus menyoroti para pemain yang lahir pada tahun 2004, 2005, dan 2006, seraya memantau bakat-bakat yang lebih muda yang lahir pada tahun 2008, yang belum membuktikan diri di level tim utama.

Ia berkata, "Kami memiliki pemain-pemain muda yang lahir pada 2008 dan memiliki kualitas yang tinggi, mereka belum bermain sampai saat ini, tetapi mereka mampu bermain. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memantau mereka, dengan mempertimbangkan usia mereka juga. Memang benar bahwa seorang pemain bisa menampilkan level yang sangat baik bahkan di usia 36 atau 37 tahun. Tetapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk memprioritaskan para pemain muda."

Ia mengungkapkan bahwa tim utama sudah bekerja sama dengan para pelatih timnas U-20 dan U-17, guna mengoordinasikan proses pengembangan para pemain muda di berbagai turnamen.

Ia menegaskan, "Olimpiade sangat penting, begitu pula turnamen Copa America. Kami harus memantau para pemain muda ini selama tahap-tahap perkembangan mereka, karena tujuan klub bagi seorang pemain tidak selalu sejalan dengan tujuan timnas Brasil."

Ancelotti juga menegaskan bahwa Brasil tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain istimewa, seraya menekankan bahwa kekuatan kolektif harus menjadi fondasi timnas Brasil yang baru.

Ia berkata, "Saya rasa dalam sepak bola modern Anda membutuhkan permainan kolektif, bukan bakat individu. Tentu saja, jika Anda memiliki bakat individu yang besar, peluang Anda untuk menang menjadi lebih besar, tetapi sepak bola modern tidak memungkinkan absennya permainan kolektif. Kami sedang bekerja membangun tim yang kuat untuk masa depan, bukan berfokus pada satu bakat individu besar."

Ancelotti juga mengenang kembali kekecewaan yang dialami Brasil pada Piala Dunia terakhir, menggambarkan tersingkirnya mereka sebagai pengalaman yang mengecewakan, tetapi ia menekankan perlunya untuk terus melangkah maju.

Ia menambahkan, "Saya rasa Piala Dunia itu mengecewakan, dan kami menyesalinya, tetapi sekarang kami harus menatap ke depan. Kami memiliki waktu untuk menyiapkan generasi baru pemain."

Ia menutup, "Sekarang kami akan memanfaatkan pertandingan-pertandingan persahabatan untuk melihat bakat-bakat muda baru yang dihasilkan oleh sepak bola Brasil. Saya rasa Brasil harus menjadi salah satu timnas terbaik di dunia. Kami belum mampu mewujudkan itu, dan karena itulah kami harus meningkatkan level kami agar bisa tampil lebih baik di Piala Dunia mendatang."

Brasil dijadwalkan menghadapi Australia dalam dua pertandingan persahabatan, pada 25 dan 29 September, sebelum bertemu India pada 3 Oktober mendatang.

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