Carlo Ancelotti menegaskan bahwa ia menerima tawaran untuk melatih tim nasional negaranya, Italia, namun ia mengatakan bahwa ia menolak jabatan tersebut karena masih berkomitmen memimpin timnas Brasil.

Paolo Maldini, direktur teknik Federasi Sepakbola Italia saat itu, yang bermain bersama Ancelotti dan berlatih di bawah kepemimpinannya dari tahun 2001 hingga 2009 di klub Milan, mengatakan kepada para wartawan pekan lalu bahwa ia telah menghubungi Ancelotti terkait untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Ancelotti mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "ESPN" sambil menjelaskan alasan keputusannya menolak tawaran Italia: "Ini bukan soal kontrak, bukan itu alasannya. Alasannya adalah komitmen saya terhadap Federasi Sepakbola Brasil dan terhadap negara ini, karena negara ini menyambut saya dengan sangat hangat selama tahun pertama saya."

Ia menambahkan: "Saya ingin tetap di sini. Dan saya tentu saja telah berterima kasih kepada Federasi Italia, tetapi saya ingin tetap di sini karena saya percaya bahwa merupakan hal yang benar dan adil untuk tetap tinggal di negara yang menyambut saya dengan hangat, dan di sebuah institusi yang memberi saya kesempatan untuk bekerja."

Setelah Ancelotti, Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, menolak tawaran Federasi Italia, kemudian rencana penunjukan Andrea Pirlo runtuh di tengah kekhawatiran politik terkait kesepakatan sponsor dengan salah satu perusahaan taruhan Rusia, dan setelah itu penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Italia dipastikan pada hari Senin lalu.

Ancelotti menandatangani kontrak untuk memperpanjang masa tinggalnya bersama Federasi Sepakbola Brasil pada bulan Mei hingga Piala Dunia 2030, setelah pelatih asal Italia itu mengambil alih tanggung jawab atas timnas Samba tak lama setelah kepergiannya dari Real Madrid setahun lalu.

Di bawah kepemimpinan Ancelotti, Brasil mengalami tersingkir tercepatnya dari Piala Dunia sejak tahun 1990, yaitu dengan kekalahan dari Norwegia di babak 16 besar dengan skor (2-1).

Pelatih berusia 67 tahun itu menyatakan bahwa ia memiliki misi yang belum selesai bersama Brasil, dan berkata: "Hasil Piala Dunia tidak bagus; saya mengecewakan semua orang, dan kami semua merasa sedih. Namun kita harus melihat masa lalu dengan satu mata, dan menatap masa depan dengan mata yang lain, karena kelompok pemain berikutnya ini — negara ini memiliki pemain-pemain berbakat — dan kita bisa membangun masa depan yang cerah."

Ancelotti bersiap untuk melangkah maju dengan skuad baru, di mana kemungkinan besar banyak pemain veteran akan digantikan oleh pemain yang lebih muda, dan di antara mereka adalah Neymar, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil, yang telah mengumumkan pensiun dari timnas.

Ia menambahkan: "Saya percaya bahwa secara historis, satu generasi berakhir dan harus digantikan oleh generasi lain; generasi itu harus lebih baik dari generasi sebelumnya."

Ketika ditanya tentang pemain seperti Alisson Becker, Casemiro, Danilo, dan Alex Sandro — yang semuanya berusia 33 tahun atau lebih — Ancelotti tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki masa depan bersama tim, namun ia menjelaskan bahwa perubahan akan datang.

Ia menyebutkan: "Yang kami yakini adalah bahwa sebagian mungkin bergabung dengan tim, tetapi kita harus menatap siklus baru, dan kita akan menatap siklus baru serta mendatangkan pemain-pemain baru."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Ini adalah babak yang hampir berakhir. Jelas bahwa kita harus berterima kasih kepada mereka semua, dan saya memiliki banyak rasa sayang terhadap mereka semua."