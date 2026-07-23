"Revolusi" yang dinanti dalam sepak bola Italia masih menunggu titik awalnya yang sesungguhnya, setelah tugas untuk melengkapi jajaran kepemimpinan baru Federasi Sepak Bola Italia, yang dipimpin oleh Presiden Giovanni Malago, direktur teknik Paolo Maldini, dan penasihat Leonardo, menjadi rumit di tengah pencarian yang masih berlangsung untuk pelatih yang akan memimpin fase pembaruan.

Dalam hal ini, surat kabar "L'Equipe" Prancis, pada hari Kamis ini, menyebutkan bahwa Pep Guardiola merupakan mimpi terbesar bagi duet Malago dan Maldini, setelah keduanya bertemu mantan pelatih Manchester City itu di Barcelona pekan lalu, sementara Federasi Sepak Bola Italia masih mempertimbangkan lebih dari satu opsi untuk memimpin timnas pada fase mendatang.

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Maldini mengatakan pada hari ini, saat tiba di pertemuan Liga Italia: "Saya tidak memiliki informasi yang bisa saya berikan kepada kalian mengenai hal ini. Kalian telah menentukan salah satu target kami, tetapi kami juga telah berbicara dengan Ancelotti. Penting bagi kami untuk memulai dengan yang terbaik, lalu kami lihat apakah mereka tertarik."

Surat kabar itu menambahkan bahwa Carlo Ancelotti menolak tawaran tersebut karena terikat kontrak dengan timnas Brasil, sementara Guardiola diperkirakan akan menentukan sikapnya dalam beberapa hari mendatang.

Melatih timnas Italia bisa berarti penurunan besar dalam gaji Guardiola, setelah sebelumnya ia menerima 23 juta euro per tahun bersama Manchester City.

Namun, Maldini mengisyaratkan bahwa "ini bukan soal uang", melainkan menyangkut pilihan hidup, terutama karena pelatih asal Katalunya itu telah menegaskan, dalam lebih dari satu kesempatan, keinginannya untuk mengalokasikan sebagian waktu bagi dirinya dan keluarganya di Barcelona.

Opsi-Opsi Lain

"L'Equipe" menyebutkan bahwa jika Guardiola menolak, maka Maldini sangat menghargai Andrea Pirlo, dan meyakini bahwa ia mampu mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Namun, antusiasme terhadap Pirlo, yang awal kariernya sebagai pelatih tidak istimewa, tidak mendapat kesepakatan bulat di dalam Federasi Sepak Bola Italia.

Sebaliknya, Malago dinilai dekat dengan Roberto Mancini, meskipun sebagian pejabat belum bisa menerima cara ia meninggalkan timnas Italia pada tahun 2023 demi melatih Arab Saudi, sementara klub-klub mendorong ke arah penunjukan Antonio Conte, yang bukan merupakan opsi favorit bagi Maldini.

Surat kabar itu menutup dengan menyatakan bahwa skenario pemilihan pelatih baru masih terbuka.