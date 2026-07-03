Ancelotti mengungkapnya: Neymar tidak bahagia... dan apa yang terjadi saat melawan Jepang merupakan pesan bagi Norwegia

Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, mengungkapkan sikap bintang tim Neymar terkait posisinya di bangku cadangan, sekaligus memuji profesionalisme sang pemain meskipun ia merasa kecewa karena tidak diturunkan sebagai starter.

Dalam wawancara dengan surat kabar Brasil "Folha de São Paulo", Ancelotti menjelaskan bahwa tujuannya sejak mengambil alih jabatan ini adalah membawa "Seleção" sejauh mungkin di Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa ia telah berhasil menyusun susunan pemain inti yang ideal, yang tidak menjamin Neymar mendapatkan posisi tetap.

Pelatih asal Italia itu berkata: “Neymar tidak senang karena tidak diturunkan, dan itu wajar, tetapi dia bersikap sangat baik… Dia berlatih dengan sangat baik, menunjukkan rasa hormat yang besar, dan dia ramah serta disukai oleh semua rekan setimnya.”

Ia melanjutkan: “Neymar adalah sosok penting dalam tim berkat bakat luar biasa dan kerendahan hatinya yang besar. Saya sangat senang dengannya, dan jelas dia ingin bermain seperti biasanya.”

Ancelotti menyebutkan bahwa Neymar tidak ikut bermain dalam laga terakhir melawan Jepang, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk memasukkannya pada babak perpanjangan waktu, sambil menegaskan bahwa sang pemain sudah sepenuhnya siap secara fisik.

Dia menambahkan: “Neymar mampu bermain selama 90 menit tanpa masalah apa pun. Dia menghadapi situasi ini dengan tenang dan bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan kembali posisinya, dan staf pelatih sangat senang dengan komitmennya.”

Pesan peringatan untuk Norwegia

Dalam konteks terkait, Ancelotti menyampaikan pesan peringatan menjelang laga melawan Norwegia di babak gugur, dengan menilai bahwa hasil imbang melawan Jepang membuktikan mentalitas juang Brasil.

Ia menegaskan: “Bagi saya, pertandingan tidak pernah berakhir… Ketika Martinelli mencetak gol melawan Jepang, masih ada menit-menit tersisa dan saya tidak merayakannya, karena saya pernah mengalami situasi serupa di mana saya mengira pertandingan sudah ditentukan, lalu segalanya berubah.”

Ia melanjutkan: “Pada tahap turnamen ini, setiap pertandingan sulit. Babak gugur tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan taktis, tetapi faktor mental juga memainkan peran besar.”

Dia menutup pembicaraannya tentang lawan berikutnya dengan mengatakan: “Norwegia adalah tim yang kuat dan memiliki pemain-pemain hebat, dan Haaland adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami yakin mampu menampilkan performa yang luar biasa.”