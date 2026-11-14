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Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, melancarkan serangan terhadap wasit pada laga persahabatan yang berakhir dengan kekalahan timnas Brasil dari Jepang dengan skor 2-3, pada Sabtu hari ini, dengan menilai bahwa keputusan-keputusannya memengaruhi hasil pertandingan, serta menegaskan bahwa wasit tersebut tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin laga dengan level seperti ini.

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Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Ancelotti, yang diusir keluar lapangan saat kekalahan dari Jepang, menjelaskan alasan ia mendapatkan kartu merah, serta mengkritik penampilan tim wasit yang memimpin laga persahabatan tersebut.

Pelatih asal Italia itu diusir pada waktu tambahan, bersamaan dengan pengusiran Raphinha, setelah Jepang mencetak gol ketiganya, menyusul protes timnas Brasil atas kemungkinan adanya pelanggaran terhadap Joao Gomes dalam serangan yang berujung gol tersebut.

Ancelotti berkata dalam konferensi pers: "Wasit memberi tahu saya bahwa saya tidak mampu mengendalikan bangku cadangan, dan karena itulah ia mengacungkan kartu merah ke arah saya".

Ia menambahkan: "Mengenai hasil, saya rasa kami tampil bagus selama 70 menit, dan itulah yang ingin kami capai. Dalam rangka uji coba yang ingin kami lakukan, kami menjadi lebih rentan secara defensif, karena kami ingin menekan lebih kuat di area depan".

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Pelatih asal Italia itu melanjutkan penilaiannya atas pertandingan dengan berkata: "Saya rasa analisis laga menunjukkan bahwa kami tidak memulai dengan baik, kami tidak memiliki perlindungan defensif yang dibutuhkan, dan kami juga kehilangan keseimbangan. Tim terus berhenti bermain karena mengira wasit akan memberikan pelanggaran".

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Ia melanjutkan: "Kami berhasil mencetak dua gol dan menyamakan kedudukan, dan kami bisa saja meraih kemenangan di menit-menit akhir lewat Endrick. Sangat disayangkan pertandingan berakhir dengan hasil seperti ini".

Ia menyambung: "Ada banyak hal positif, dan beberapa pemain juga tampil untuk pertama kalinya. Kami menunjukkan kualitas yang bagus, tetapi hasilnya terpengaruh oleh tindakan wasit yang tidak memberikan pelanggaran".

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Ancelotti menimpali: "Meski demikian, saya tidak ingin membebankan tanggung jawab kepadanya seorang. Ini adalah pertandingan di level tinggi, dan ia tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk memimpin laga semacam ini".

Meski kalah, pelatih asal Italia itu menilai timnas Brasil tetap mendapatkan sejumlah keuntungan, dalam upayanya mengembangkan para pemain yang memperoleh kesempatan bermain pada periode saat ini, sebelum menjalani laga lain melawan Singapura dalam jeda internasional kali ini.

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Ancelotti berkata: "Tujuannya adalah mengembangkan para pemain yang tampil. Kami memiliki pemain-pemain baru yang bergabung dalam periode ini. Kemarin saya katakan bahwa saya senang dengan para pemain muda, dan pada Maret kami akan berupaya sedikit mengurangi jumlah skuad".

Ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya puas dengan apa yang kami tampilkan di atas lapangan. Awalnya memang tidak bagus, tetapi setelah itu kami bermain dengan baik, kami berhasil menyamakan kedudukan, lalu kami berusaha meraih kemenangan".