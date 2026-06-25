Ancelotti mematahkan kutukan Italia di Piala Dunia yang telah berlangsung selama 16 tahun

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, membawa tim nasional Brasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada dini hari Kamis ini, dalam pertandingan ketiga babak penyisihan grup.

Brasil memuncaki Grup C dengan raihan 7 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang berada di posisi kedua.

Kualifikasi ke babak kedua ini menandai pencapaian istimewa bagi pelatih veteran asal Italia tersebut, yang mulai melatih Brasil pada musim panas 2025, setelah hengkang dari Real Madrid.

Saluran "BeIN Sports" melaporkan bahwa Carlo Ancelotti menjadi pelatih Italia pertama yang lolos ke babak gugur Piala Dunia sejak Fabio Capello bersama timnas Inggris pada 2010.

Perlu dicatat bahwa timnas Italia absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.







