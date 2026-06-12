Ancelotti memanaskan pertarungan puncak yang dinanti: "Tidak masalah apakah Maroko juara Afrika atau runner-up"

Pelatih timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, memuji kekuatan timnas Maroko, sambil menegaskan bahwa "Singa Atlas" merupakan tantangan nyata bagi Seleção dalam laga yang dinantikan pada Sabtu mendatang, dalam rangkaian pertandingan Grup C Piala Dunia 2026.

Ancelotti mengatakan, dalam konferensi pers yang digelar Jumat malam: "Maroko adalah tim yang sangat terorganisir, memiliki kualitas di semua aspek permainan. Kami harus bermain secara menyeluruh dalam segala hal; kami tidak boleh mengabaikan apa pun: baik di pertahanan, serangan, maupun transisi antara serangan dan pertahanan."

Pelatih Italia yang berpengalaman itu menambahkan: "Kita harus memberikan perhatian besar pada pertahanan kita dan bermain dengan kuat dalam situasi bola mati; karena itu adalah sumber kekuatan kita. Dalam sepak bola modern, tidak ada tim yang kecil; Maroko adalah salah satu tim terbaik di Afrika."

Tim yang kuat

Ancelotti menolak meremehkan timnas Maroko, menegaskan: "Baik mereka runner-up atau juara Piala Afrika, saya tidak ingin membahas itu, tapi mereka adalah tim yang kuat dan siap dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi, dan banyak di antaranya meraih kesuksesan gemilang di Eropa. Kami sangat menghormati tim ini."

Mengenai prediksinya untuk pertandingan tersebut, pemegang rekor di Liga Champions itu mengatakan: "Saya yakin pertandingan ini akan sangat seru. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tapi kami mampu bersaing, bahkan kami bertekad untuk menang. Kemenangan bergantung pada detail-detail kecil, tapi saya yakin semangat kami sedang tinggi saat ini."

Dia juga memperingatkan tentang bahaya tim Maroko, dengan mengatakan: "Semua lawan kami, seperti Maroko, memiliki pemain-pemain hebat dan bisa menimbulkan masalah jika kami tidak siap untuk pertandingan ini."

Dia menambahkan: "Kami memiliki keyakinan dalam turnamen ini, bukan hanya pada pertandingan pertama, karena itu hanyalah awal dari kompetisi. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, dan bagi para penggemar, kami akan bermain dengan gaya yang menghibur mereka. Saya yakin akan ada kehadiran penonton yang besar dari Brasil dan Maroko."

Mengenai peralihannya dari melatih klub ke tim nasional, Ancelotti mengungkapkan: "Tugas seorang pelatih adalah beradaptasi. Ia harus beradaptasi dengan banyak hal: karakteristik para pemain, lingkungan, budaya tim nasional, dan budaya negara. Saya telah berusaha beradaptasi dengan cepat, dan saya yakin kerja yang telah dilakukan tahun ini memungkinkan kami bersaing di Piala Dunia ini."

Pemulihan Neymar

Dalam konteks yang sama, Ancelotti mengungkapkan kondisi bintang Brasil Neymar da Silva, dengan mengatakan: "Neymar berusaha sekuat tenaga untuk pulih secepat mungkin. Kami berharap dia bisa bergabung dengan tim minggu depan. Tidak diragukan lagi kualitas teknisnya, serta pengalamannya dan teladan yang dia berikan kepada sisa tim."

Mengenai pencoretan bek Wesley dari skuad karena cedera, Ancelotti berkata dengan nada sedih: "Mencoret pemain dari skuad adalah bagian dari pekerjaan saya yang tidak saya sukai. Ini sangat menyedihkan. Saya tidak punya pilihan lain. Dia mengalami cedera serius dan tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk Piala Dunia."

Dia menjelaskan: "Saat saya mengumumkan daftar tim, pertanyaannya adalah apakah saya akan memanggil 9 bek atau 8 bek dan seorang gelandang tambahan. Keberagaman keterampilan Danilo dan Ibanez memberi kami kepercayaan diri, jadi kami lebih memilih untuk memasukkan gelandang lain yang telah menjalani musim yang luar biasa."

Mengenai perasaannya menjelang penampilan perdananya di Piala Dunia sebagai pelatih, Ancelotti berkata dengan penuh emosi: "Ini adalah pengalaman baru dan istimewa. Sebuah tanggung jawab dan kehormatan mewakili negara sepak bola, tim nasional paling berprestasi di dunia. Saya ingin menikmati momen ini dengan sukacita dan kebahagiaan, karena ini adalah momen yang sangat indah dalam sejarah saya."

Mengenai identitas Brasil di bawah kepemimpinannya, ia menegaskan: "Tim yang mampu bersaing dengan tim mana pun. Kami sangat yakin bahwa kami bisa bersaing dengan tim mana pun. Kami memiliki kualitas dan pengalaman. Kami memiliki tim yang memberi kami kepercayaan diri untuk bersaing dengan tim mana pun."