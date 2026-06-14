Ancelotti: Kami tidak bermain bagus melawan Maroko... dan Piala Dunia tidak bisa ditentukan hanya dari pertandingan pertama

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menegaskan bahwa Piala Dunia tidak ditentukan dari pertandingan pertama, menyusul hasil imbang timnya melawan Maroko, sambil menyatakan keyakinannya yang penuh bahwa performa tim akan terus membaik seiring berlanjutnya kompetisi Piala Dunia.

Ancelotti mengomentari hasil imbang tersebut, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca", dengan mengatakan: "Kami puas dengan hasil ini, dan itu tidak buruk. Kami akan berjuang di pertandingan berikutnya. Piala Dunia tidak bisa dimenangkan dari pertandingan pertama. Pertandingan pertama, karena berbagai alasan, mungkin tidak berjalan sesuai keinginan, tetapi kami harus terus maju dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya."

Dia menambahkan: "Tujuannya adalah lolos dan melewati fase grup serta terus membaik seiring berjalannya waktu. Saya memiliki keyakinan penuh. Saya percaya bahwa dalam sepak bola tidak semuanya berjalan sempurna, dan ketika itu terjadi, Anda harus memberikan kritik yang membangun untuk memperbaiki keadaan. Ini hanyalah awal dari perjalanan ini."

Mengenai performa teknis, pelatih berbicara tentang penampilan tim, mengatakan: "Kami tidak bermain baik di babak pertama, tetapi kami membaik di babak kedua. Kami memiliki beberapa peluang, namun kami perlu lebih akurat. Tim berjuang hingga menit terakhir, dan hal positifnya adalah sangat jelas apa yang perlu kami perbaiki. Apa yang kami lakukan dengan baik dalam dua pertandingan persahabatan tidak berjalan baik di babak pertama. Kami harus bekerja untuk itu agar memiliki tim yang lebih seimbang dan lebih agresif dalam menyerang."

Mengenai penilaiannya terhadap performa bintang Brasil Vinícius Júnior, Ancelotti mengatakan: "Dia mencetak gol yang luar biasa, dia selalu menjadi pemain yang berbahaya, dan saya yakin dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk tampil gemilang di Piala Dunia."

Mengenai perubahan dalam susunan pemain, sang pelatih menjelaskan rencananya dengan mengatakan: "Saya harus memaksimalkan seluruh skuad. Saya sudah mengatakan kemarin bahwa susunan pemain inti bukanlah yang akan menyelesaikan pertandingan. Para pemain yang masuk sebagai pengganti bermain dengan baik."

Menanggapi reaksi marah, Ancelotti menutup pembicaraan tentang kritik dengan mengatakan: "Kita harus menerima kritik ketika tim tidak bermain dengan baik. Saya yakin susunan pemain inti dipilih dengan cermat, karena kami telah mempersiapkannya. Saya tidak berpikir kritik ditujukan kepada para pemain yang memulai pertandingan; kritik ditujukan kepada tim yang tidak bermain dengan baik di babak pertama."