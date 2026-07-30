Ancelotti dalam Pengakuan Mengejutkan: Kami Tersingkir dari Piala Dunia karena Jeda Minum Air

Pelatih timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, menilai bahwa pasukan Selecao mengucapkan selamat tinggal kepada Piala Dunia 2026 akibat jeda minum di babak kedua laga melawan Norwegia.

Brasil tersingkir dari Piala Dunia pada babak 16 besar setelah kalah dari Norwegia (2-1), sehingga melanjutkan skenario kegagalan Tim Samba dalam meraih gelar dunia yang absen dari negara itu sejak 2002.

Pelatih asal Italia itu mengakui bahwa ia mungkin telah salah membaca jalannya pertandingan pada momen tersebut (jeda minum), karena mengira timnas Brasil telah kehilangan kendali atas pertandingan, sehingga ia memutuskan untuk melakukan pergantian.

Ancelotti berkata dalam wawancara dengan jaringan "ESPN": "Secara umum, saya rasa pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun sangatlah baik. Dari sisi logistik, timnas Brasil sangat terorganisir dalam hal hotel, stadion, dan lapangan latihan. Saya rasa penampilan para pemain sepanjang tahun ini positif. Saya juga rasa 26 pemain yang dipanggil adalah yang paling tepat untuk berada di sana".

Ia menambahkan: "Ternyata kita harus mempertimbangkan bahwa rencana yang disusun tahun lalu sedikit berubah karena cedera, sebab kami mengalami banyak cedera dalam periode antara Maret dan Piala Dunia: Militao cedera, lalu Rodrygo, kemudian Estevao, dan Wesley cedera sebelum Piala Dunia, dan selama Piala Dunia, Raphinha cedera. Jadi, rencananya sedikit berubah".

Ia melanjutkan: "Namun saya rasa kami kehilangan Piala Dunia selama periode jeda minum melawan Norwegia. Mengapa? Karena tim menguasai jalannya pertandingan hingga momen tersebut".

Ia melanjutkan: "Benar juga bahwa Norwegia menguasai bola, dan sangat menguasainya di paruh lapangan mereka sendiri... Norwegia bermain dengan gaya yang sama melawan Inggris. Mereka menguasai pertandingan, tetapi pada akhirnya, mereka bisa saja mengalahkan Inggris".

Pelatih asal Italia itu menuturkan: "Mungkin di sinilah kesalahan saya, karena saya mengira tim kehilangan kendali atas pertandingan padahal sebenarnya tidak. Saya melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain, lalu kami menghadapi masalah gol Erling Haaland. Dan di Piala Dunia, ketika mereka mencetak gol ke gawang Anda pada menit ketiga puluh (di babak kedua), sangat sulit untuk mengejar. Namun kami sempat mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan".

Ancelotti menuai kritik pedas atas keputusannya memainkan Neymar pada menit-menit akhir pertandingan, yang disebut telah "merusak keseimbangan" tim. Meski demikian, sang pelatih tidak merasakan penyesalan apa pun atas hal itu.

Mantan pelatih Real Madrid itu berkata: "Tidak, ketika Neymar masuk pada momen itu, saya menarik keluar Ryan dan memasukkan Endrick sebagai sayap kanan, karena mengira Neymar mampu menciptakan gol, atau menunjukkan keterampilannya pada momen itu, di menit ke-70. Itulah yang hendak saya lakukan melawan Jepang".

Ia melanjutkan: "Tetapi mengapa saya memainkan Gabriel Martinelli melawan Jepang? Karena tim benar-benar menguasai pertandingan. Jepang hanya mengandalkan serangan balik. Tujuannya bukan mencetak gol, melainkan saya berpikir untuk memainkan Neymar pada waktu tambahan melawan Jepang".

Ia menambahkan: "Saya memainkan Neymar sedikit lebih awal untuk merebut kembali kendali atas pertandingan. Lalu Anda juga harus memikirkan keputusan-keputusan yang harus Anda ambil... Saya mendengar (Thomas) Tuchel berkata bahwa ia menuai kritik tajam, dan kenyataannya adalah Anda harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Ini adalah momen yang penuh dengan ketegangan, dan Anda tidak selalu tepat di dalamnya".

Ia menutup pernyataannya: "Saya rasa Neymar memang harus dimainkan, ia memang harus masuk pada momen itu karena ia tampil bagus, berlatih dengan baik, dan bersiap dengan baik. Saya menyukai jiwa sportivitasnya. Saya rasa ia membantu tim. Namun, dengan masuknya dia, tidak ada kebutuhan untuk mengubah struktur tim".