Ancelotti: Casemiro tidak perlu diajari apa-apa... dan saya yakin gol penentu itu akan tercipta

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, yang kini menjabat sebagai pelatih tim nasional Brasil, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah kemenangan dramatis atas Jepang pada Senin malam di Stadion Houston, dalam rangkaian pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan menegangkan dengan skor 2-1, setelah mencetak gol penentu kemenangan pada menit keenam waktu tambahan, sehingga memastikan tempatnya di babak 16 besar setelah salah satu pertandingan paling seru di turnamen ini.

Ancelotti mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: “Saya yakin kami telah memainkan pertandingan yang sempurna. Kami menghadapi beberapa kesulitan karena Jepang memulai pertandingan dengan sangat agresif, tetapi kami berhasil mengatasi banyak masalah tersebut di babak kedua. Kami melakukan banyak umpan-umpan ke depan, dan meskipun kami tidak menemukan ruang di awal, kami berhasil mengatasi masalah ini setelah jeda.”

Ia menambahkan bahwa Brasil pada awalnya mencoba membangun keunggulan jumlah pemain di lini tengah, namun pengawalan ketat Jepang menghalangi hal itu, sambil menjelaskan bahwa pergantian pemain yang dilakukannya bertujuan untuk memberikan lebih banyak opsi umpan.

Pelatih asal Italia itu menegaskan: “Jepang adalah tim yang terorganisir dan sangat berbahaya. Mereka nyaris meraih hasil yang luar biasa, serta memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan teknis yang hebat.”

Membela Casemiro

Mengenai gol pertama Jepang, Ancelotti menolak menyalahkan Casemiro, dengan mengatakan: “Saya tidak berbicara dengan Casemiro mengenai gol tersebut, karena dia melakukan tugasnya sebaik mungkin. Kita semua pernah melakukan kesalahan, dan menurut pandangan pribadi saya, saya tidak melihat dia melakukan kesalahan dalam situasi tersebut.”

Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa kesulitan adalah bagian alami dari sepak bola modern: “Kita harus melalui beberapa kesulitan; tidak ada pertandingan yang mudah saat ini, dan saya selalu mengingatkan diri sendiri akan kenyataan ini, dan apa yang terjadi melawan Jepang bukanlah pengecualian.”

Neymar Hampir Turut Bermain

Ancelotti mengungkapkan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk memasukkan Neymar jika pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, sambil mengatakan: “Saya sempat mempertimbangkan untuk memainkan Neymar di babak tambahan. Kami tahu pertandingan ini akan sulit, terutama di babak gugur melawan lawan yang mencatatkan hasil-hasil impresif. Saya yakin kami mampu mencetak gol, tetapi yang terpenting bagi saya adalah agar kami tidak kehilangan formasi kami, dan saya rasa tim telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.”

Ancelotti juga memuji penampilan Gabriel Martinelli, menegaskan bahwa ketajamannya menjadi faktor penentu dalam mengubah ritme pertandingan, sambil menambahkan: “Martinelli memiliki ketajaman yang luar biasa sebagai pemain, dan ia mampu mengubah jalannya pertandingan dengan ketajaman itu. Tekanan yang dia berikan sangat bagus, dan dia bermain terbuka bersama Vinícius; keduanya tampil sangat kuat.”

Casemiro, kapten yang tak perlu diajari

Pelatih tersebut mengakhiri pembicaraannya dengan kembali memuji kapten gelandang asal Brasil itu: “Tidak ada yang bisa mengajari Casemiro cara bermain sepak bola. Dia adalah kapten sejati dan memiliki kemampuan luar biasa di depan gawang.”

Ia menambahkan: “Dia tidak hanya luar biasa karena mencetak gol penentu kemenangan, tetapi juga karena dia adalah pemain hebat secara alami. Dia telah mencetak banyak gol di Liga Primer Inggris, dan selalu bisa menjadi ancaman di depan gawang seperti yang kita lihat hari ini.”

Timnas Brasil akan menghadapi pemenang dari pertandingan babak 32 besar yang akan datang antara Norwegia dan Pantai Gading di babak 16 besar.