Pelatih Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, mengirimkan pesan kepada para pendukung Samba sebelum menghadapi Maroko dalam beberapa jam ke depan pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Ancelotti menulis di akunnya di platform "X": "Penampilan perdana di Piala Dunia sebagai pelatih Brasil merupakan tanggung jawab besar dan kehormatan yang luar biasa. Kami akan menjalani momen ini dengan kegembiraan dan semangat, karena ini adalah fase yang sangat istimewa dalam karier saya. Ayo, Brasil!".

Timnas Brasil berada di Grup C Piala Dunia bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

Perlu dicatat bahwa memimpin Brasil merupakan pengalaman internasional pertama dalam karier Ancelotti yang sarat dengan kesuksesan bersama klub-klub, sehingga ia akan menjalani debutnya di turnamen Piala Dunia.



