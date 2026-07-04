Ancaman yang membahayakan nyawa para pemain... Apakah pertandingan Prancis melawan Paraguay akan ditunda?

Pertandingan antara Prancis dan Paraguay, yang dijadwalkan besok pagi, Minggu, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, terancam ditunda atau dibatalkan akibat gelombang panas yang ekstrem, di tengah peringatan para ahli mengenai risiko kesehatan yang mungkin mengancam para pemain dan penonton.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa suhu di kota Philadelphia diperkirakan akan melampaui 38 derajat Celcius, sementara suhu yang dirasakan di dalam stadion terbuka bisa mencapai sekitar 46 derajat, akibat tingginya tingkat kelembapan.

Bharat Venkat, Direktur Laboratorium Termal Universitas California, memperingatkan bahaya menggelar pertandingan dalam kondisi seperti ini, dengan mengatakan: “Ketika para pemain melakukan aktivitas fisik yang berat di hari yang sangat panas, risiko mengalami heat stress meningkat secara signifikan, dan dalam beberapa kasus, risikonya bahkan bisa berujung pada kematian.”

Kekhawatiran ini tidak hanya terbatas pada para pemain, tetapi juga mencakup penonton dan kru di dalam stadion, yang tidak dilengkapi dengan sistem pengatur suhu atau pendingin.

Diharapkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) akan menerapkan jeda untuk minum air, menyediakan area khusus pendinginan, serta menerapkan protokol khusus untuk mengatasi panas; namun, langkah-langkah ini tampaknya tidak cukup dari sudut pandang Federasi Pemain Profesional Internasional (FIFPRO) dan sejumlah pakar, yang menuntut penundaan pertandingan ketika kondisi cuaca menjadi tidak aman.

Peraturan FIFA menyebutkan kemungkinan penundaan pertandingan jika suhu melebihi 32 derajat Celcius, yang menimbulkan keraguan mengenai kemungkinan pertandingan antara Prancis dan Paraguay dapat digelar sesuai jadwal.

Para pemain Prancis sebelumnya terpaksa menggunakan semprotan air untuk mendinginkan tubuh mereka selama pertandingan melawan Swedia di New Jersey, setelah suhu saat itu mencapai 32 derajat Celcius.

Dalam konteks yang sama, sejumlah ilmuwan mengkritik standar FIFA terkait penanganan suhu panas, dan menganggapnya tidak memadai mengingat kondisi iklim ekstrem yang dialami Amerika Serikat selama musim panas.

Tantangan iklim tidak hanya terbatas pada pertandingan Prancis melawan Paraguay; kekhawatiran juga muncul terkait pertandingan Inggris melawan Meksiko di babak yang sama, setelah media Meksiko melaporkan kemungkinan penundaan jadwal pertandingan beberapa jam akibat perkiraan cuaca buruk dan potensi badai di Kota Meksiko.

Meskipun ada berita tersebut, FIFA tetap mempertahankan jadwal pertandingan seperti semula, setelah pertandingan Meksiko sebelumnya melawan Ekuador memang sempat tertunda karena hujan lebat.

Selain itu, pertandingan akan digelar di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut di Stadion Azteca, kondisi yang memberikan keunggulan bagi tim Meksiko, mengingat mereka terbiasa bermain di ketinggian tersebut, sementara hal ini mungkin memengaruhi daya tahan dan pemulihan para pemain Inggris, belum lagi perbedaan pergerakan bola di ketinggian, yang diakui oleh pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, yang menggambarkan keunggulan tuan rumah sebagai “sangat besar”.