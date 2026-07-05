Ancaman nyata... Tindakan mendesak dari Federasi Sepak Bola Prancis kepada FIFA menjelang pertandingan melawan Maroko

Tim nasional Prancis menghadapi ancaman nyata saat menghadapi Maroko, yang dijadwalkan pada Kamis mendatang, di perempat final Piala Dunia 2026.

Setelah meraih kemenangan yang sulit atas Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia (1-0), timnas Prancis kini menatap laga melawan Maroko, dan Didier Deschamps beserta para pemainnya harus mempersiapkan diri dengan sangat cermat untuk pertandingan ini.

Faktanya, tiga pemain terancam skorsing jika tim mereka lolos ke semifinal: Michael Oulessi, Mano Kone, dan Bradley Barkola.

Oulissi menerima kartu kuning akibat tindakan ceroboh di menit-menit akhir pertandingan (90+7), sementara

Kone, gelandang Roma, mendapat kartu kuning pada menit ke-81 karena tekel terlambatnya terhadap Juan Caseres, sedangkan Bradley Barkola adalah pemain pertama yang mendapat peringatan dalam pertandingan tersebut (menit ke-19).

Setelah babak semifinal, babak baru pun dimulai. Oulissi, Parkola, dan Koné diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Maroko, sementara keraguan masih menyelimuti partisipasi Aurélien Tchouaméni akibat cedera otot paha, sehingga mereka harus tetap waspada.

Jika Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, mereka akan menghadapi Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, atau Belgia di Dallas pada 14 Juli.

Sementara itu, situs “Foot Mercato” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Prancis sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah guna membatalkan kartu kuning yang diterima Oulissi, karena dianggap tidak pantas.

Penyerang Prancis berusia 24 tahun (22 penampilan internasional) itu mendapat peringatan akibat insiden dengan Matias Glarza, namun rekaman video dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak menyentuh lawannya.

Meskipun pemain Prancis tersebut meletakkan jarinya di bibirnya di hadapan Glazza, yang kemudian terjatuh ke tanah, Federasi Sepak Bola Prancis sedang mempertimbangkan untuk meminta FIFA membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada pemain Bayern Munich tersebut pada masa tambahan waktu.