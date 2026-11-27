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Spanyol memasuki hari terakhir kampanye jelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada Minggu mendatang, di tengah upaya Perdana Menteri dari kubu sosialis, Pedro Sánchez, untuk membalikkan hasil jajak pendapat yang menguntungkan Partai Rakyat yang berhaluan kanan.

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Hal itu tidak hanya akan berdampak secara politik, tetapi imbasnya juga bisa merambah ke dunia sepak bola, khususnya penyelenggaraan Piala Dunia 2030.

Sejak beberapa pekan lalu, Alberto Núñez Feijóo, kandidat perdana menteri dari Partai Rakyat, bersikeras bahwa Spanyol, yang menjadi tuan rumah bersama Portugal dan Maroko pada Piala Dunia mendatang, tidak akan punya pilihan selain mundur dari status tuan rumah apabila tidak mendapatkan hak menggelar partai final.

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Pemimpin Partai Rakyat itu mengatakan dalam program televisi "El Chiringuito" pada awal November ini bahwa final harus digelar "di tempat yang adil, di tempat yang tepat, dan di tempat yang tidak bisa diperdebatkan: di Spanyol".

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Ketika ditanya apakah dirinya, jika menjabat sebagai kepala pemerintahan, akan mendukung mundurnya Spanyol dari penyelenggaraan turnamen apabila Maroko mendapatkan jatah final, Feijóo menjawab dengan tegas: "Ya. Jawabannya adalah ya."

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Feijóo menambahkan melalui akunnya di platform "X": "Mengembalikan kebanggaan negara kita juga berarti tidak membiarkan siapa pun menginjak-injak kita... Kekuatan sepak bola nomor satu dunia tidak boleh dihina."

Sikap serupa juga tercermin dari pernyataan Wali Kota Madrid, José Luis Martínez-Almeida, yang baru-baru ini mengatakan kepada harian "Sport": "Final harus dimainkan di sini. Setelah semua yang telah diraih sepak bola Spanyol, apakah mereka benar-benar akan merampas final dari kita?"

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Ia melanjutkan: "Juara dunia di level putra dan putri, juga di kelompok usia muda, juara Olimpiade... Kami memiliki stadion-stadion terbaik. Akan menjadi sebuah penghinaan jika final digelar di Maroko. Tentu saja kami harus meninjau kembali keikutsertaan kami."

Saat ini, persaingan antara Spanyol dan Maroko untuk menjadi tuan rumah partai final masih berlangsung.

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Madrid terutama mengandalkan Stadion Santiago Bernabéu milik Real Madrid atau Camp Nou milik Barcelona, sementara Maroko mengajukan proyek pembangunan stadion modern di Benslimane, dekat Casablanca, dengan kapasitas mencapai sekitar 115.000 penonton.

Dari pihak FIFA, keputusan belum diambil hingga kini, sementara perhatian juga tertuju pada pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada 18 Maret mendatang di Maroko. Dalam pemilihan tersebut, presiden petahana Gianni Infantino bersaing dengan Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, serta mantan Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Kozo Tashima.

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Sumber-sumber yang dekat dengan persoalan ini sebelumnya menyebutkan kepada media Prancis "RMC Sport" pada September lalu bahwa Infantino memiliki hubungan yang erat dengan Federasi Sepak Bola Maroko.

Sejumlah pengamat menilai Presiden FIFA itu bisa memanfaatkan momentum terpilihnya kembali untuk mengumumkan digelarnya final Piala Dunia kedua di tanah Afrika, setelah edisi 2010 di Afrika Selatan.

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Namun, persoalan ini masih belum diputuskan, dan pada September FIFA bergegas meredam pernyataan Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, setelah ia menegaskan bahwa final Piala Dunia 2030 akan digelar di negaranya "suka atau tidak suka".