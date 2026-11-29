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Dévy Rigaux, direktur teknik klub Belanda Feyenoord, mengungkap detail mengejutkan seputar negosiasi kepindahan pemain Aljazair Anis Hadj Moussa ke Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas lalu. Ia menegaskan bahwa upaya klub Arab Saudi itu untuk menuntaskan transfer berubah menjadi krisis yang diwarnai tekanan dan ancaman pribadi terhadap dirinya karena ia bersikukuh menolak kepergian sang pemain.

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Al-Ittihad sebelumnya memasukkan Hadj Moussa ke dalam daftar opsinya untuk memperkuat sisi kanan setelah pemain Prancis Moussa Diaby pindah ke klub Jerman Bayer Leverkusen. Klub tersebut berusaha mencapai kesepakatan dengan Feyenoord pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas 2026, tetapi negosiasi tidak mencapai titik akhir meski nilai tawaran finansial terus dinaikkan.

40 Juta Euro Tidak Cukup!

Rigaux mengenang detail negosiasi tersebut dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Belanda "fcupdate.nl". Ia menjelaskan bahwa Feyenoord awalnya menerima tawaran senilai 30 juta euro untuk melepas winger asal Aljazair itu, sebelum Al-Ittihad menaikkan tawarannya menjadi sekitar 40 juta euro demi meyakinkan klub Belanda tersebut untuk menyetujuinya.

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Direktur teknik Feyenoord itu mengatakan: "Pada saat-saat terakhir, sebuah klub dari Arab Saudi mengajukan tawaran besar, dan kami mendapat tekanan dari berbagai pihak agar menyetujui dan menuntaskan transfer tersebut."

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Namun, ceritanya tidak berhenti pada perbedaan soal nilai transfer. Rigaux mengungkapkan bahwa ia mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sampai menerima pesan berisi ancaman yang menyasar anggota keluarganya, akibat sikapnya terhadap transfer tersebut.

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Ia menambahkan: "Ketika Anda terus-menerus menerima telepon dan gangguan, dan pesan yang bahkan menyangkut keluarga Anda sampai kepada Anda, hal itu tentu memengaruhi Anda. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini selama bekerja di Belgia."

Pembayaran Pertama Memicu Krisis

Rigaux menjelaskan bahwa penolakan Feyenoord tidak hanya berkaitan dengan keinginan mempertahankan salah satu pilar penyerangannya, terlebih klub Belanda itu sudah menuntaskan aktivitas bursa transfernya, tetapi juga berkaitan dengan skema pembayaran nilai transfer dan jaminan finansial yang diajukan Al-Ittihad.

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Ia menyebut bahwa pembayaran pertama yang ditawarkan klub Arab Saudi itu tidak lebih dari 10% dari total nilai transfer, sementara Feyenoord tidak memperoleh jaminan bank yang diminta untuk mengamankan sisa pembayaran. Hal itulah yang membuat manajemen tetap pada sikap menolak.

Terkait hal ini, ia mengatakan: "Terlepas dari kenyataan bahwa Anda tidak ingin menjual pemain penting setelah bursa transfer Anda ditutup, kami tidak menerima jaminan bank apa pun."

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Ia melanjutkan bahwa ketiadaan jaminan tersebut menentukan sikapnya dalam negosiasi: "Hal ini membuat saya dengan mudah melupakan urusan itu, dan setelah 48 jam semuanya selesai."

Hadj Moussa Bertahan hingga 2030

Dengan demikian, Anis Hadj Moussa tetap berseragam Feyenoord meski Al-Ittihad berupaya mendatangkannya, sehingga klub Arab Saudi itu menunda rencana merekrutnya setelah negosiasi kandas pada saat-saat terakhir.

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Winger asal Aljazair berusia 24 tahun itu terikat kontrak dengan Feyenoord hingga musim panas 2030, sementara nilai pasarnya mencapai sekitar 28 juta euro menurut situs "Transfermarkt". Masa depan sang pemain pun tetap menjadi sorotan di bursa transfer, terutama setelah terungkapnya detail upaya Arab Saudi sebelumnya.