Berkas tuan rumah final Piala Dunia 2030 berubah menjadi isu politik di Spanyol, seiring mendekatnya pemilihan umum yang dijadwalkan pada 29 November ini, setelah perselisihan memuncak di antara partai-partai dan tokoh-tokoh terkemuka terkait hak negara Iberia tersebut untuk menjadi tuan rumah pertandingan final, serta masa depan kerja samanya dengan Maroko dan Portugal dalam penyelenggaraan turnamen.

Alberto Núñez Feijóo, pemimpin Partai Rakyat dan calon perdana menteri, melontarkan pernyataan tajam baru-baru ini, yang di dalamnya ia menyatakan bahwa dirinya akan menyerukan penarikan Spanyol dari penyelenggaraan Piala Dunia, jika negaranya tidak menjadi tuan rumah pertandingan final.

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Feijóo berkata: "Spanyol harus menjadi tuan rumah final Piala Dunia, dan jika tidak menjadi tuan rumahnya, maka menurut pandangan saya, Spanyol tidak seharusnya ikut serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia." Ketika ditanya apakah ia akan menyerukan penarikan diri jika final digelar di Maroko, ia menjawab dengan tegas mengiyakan, sambil menambahkan dalam sebuah unggahan melalui platform "X": "Kekuatan nomor satu dalam sepakbola dunia tidak bisa dihinakan."

Feijóo membenarkan sikapnya dengan alasan bahwa Spanyol memiliki unsur-unsur persepakbolaan dan keorganisasian untuk menjadi tuan rumah final, dengan merujuk pada kedudukannya dalam sepakbola serta keberhasilan timnas putra dan putri.

Isabel Díaz Ayuso, presiden pemerintahan wilayah Madrid dan tokoh di Partai Rakyat, mendukung sikapnya, menganggap bahwa ketidakikutsertaan Spanyol dalam penyelenggaraan jika tidak memperoleh final "akan menjadi hal yang logis", ia juga mengaitkan sikapnya dengan ketegangan politik antara Madrid dan Rabat.

Pendukung Kerja Sama

Sebaliknya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengambil sikap yang lebih berpegang pada keberlanjutan kerja sama dengan Maroko, meski ia berkeinginan menggelar final di Spanyol.

Sánchez menegaskan, pada Agustus lalu, bahwa pemerintahannya akan berupaya agar negaranya menjadi tuan rumah pertandingan final, seraya berkata: "Sudah tiba waktunya bagi Spanyol untuk memenangkan Piala Dunia di tanahnya sendiri", namun ia tidak mengancam akan menarik diri dari penyelenggaraan, dan cukup dengan menegaskan bahwa pemerintahannya akan berupaya mewujudkan tujuan ini.

Menteri Olahraga Spanyol, Milagros Tolón, juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan bersama, seraya berkata: "Kami menghormati hal itu, kami adalah pemerintahan koalisi, dan terkadang kami memiliki perbedaan, tetapi sebagai pemerintah kami mendukung Piala Dunia ini." Ia menganggap bahwa penentuan lokasi final merupakan kewenangan Federasi Sepakbola Internasional "FIFA".

Keberatan terhadap keikutsertaan Maroko dalam penyelenggaraan tidak terbatas pada kubu kanan Spanyol; sebab partai sayap kiri "Sumar" mengajukan sebuah inisiatif parlemen yang menuntut peninjauan ulang model penyelenggaraan bersama, berdasarkan krisis imigrasi di Ceuta.

Partai sayap kanan "Vox" menyatakan kesiapannya untuk mendukung inisiatif tersebut. Partai Podemos mengambil sikap serupa, menolak penyelenggaraan bersama.

Pada tataran olahraga, Rafael Louzán, presiden Federasi Sepakbola Spanyol, menganggap bahwa Spanyol adalah yang paling berhak menjadi tuan rumah final, dengan menunjukkan bahwa negaranya menanggung 55% dari berkas pencalonan bersama. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pertandingan final akan digelar di negaranya.

Peluang Feijóo dan Sánchez

Mayoritas jajak pendapat terkait pemilihan 29 November menunjukkan keunggulan Partai Rakyat, di bawah pimpinan Feijóo, atas Partai Sosialis yang dipimpin Sánchez.

Berdasarkan rata-rata jajak pendapat, Partai Rakyat memimpin dengan 31% dari niat pemilih, berbanding 26,9% untuk kaum Sosialis, dan 19,2% untuk Partai Vox.

Berdasarkan sikap yang dinyatakan, Sánchez dan Partai Sosialis dianggap paling cenderung mempertahankan kerja sama dengan Maroko, dengan tetap menuntut Spanyol menjadi tuan rumah final. Adapun naiknya Feijóo ke tampuk kekuasaan, khususnya dengan dukungan dari "Vox", bisa jadi akan membawa pada sikap yang lebih keras, mengingat ancamannya untuk menarik diri dari penyelenggaraan jika negaranya tidak memperoleh final.

Vox tetap menjadi yang paling keras dalam menuntut peninjauan ulang keikutsertaan Maroko sejak dari dasarnya.

Meski pernyataan-pernyataan di Spanyol semakin meruncing, FIFA hingga kini belum memutuskan lokasi penyelenggaraan pertandingan final, dengan menegaskan bahwa keputusan akan diambil pada waktu yang tepat, tanpa memberikan janji kepada salah satu dari kedua negara untuk menjadi tuan rumah laga tersebut.