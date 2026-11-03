Ancaman ganda: senjata mematikan Aston Villa membuat Barcelona waspada

Aston Villa tidak datang ke Camp Nou sebagai tamu yang sekadar mencari penampilan terhormat, melainkan sebagai salah satu lini serang terkuat di Eropa musim ini.

Tim asuhan Unai Emery, yang belum pernah menang di markas Barcelona, memasuki laga ini dengan membawa catatan menakutkan serta dua senjata mematikan yang memimpin persaingan top skor Liga Champions Eropa, sehingga lini pertahanan Blaugrana menghadapi ujian sesungguhnya malam ini.

Aston Villa bertandang sebagai tamu yang berat bagi Barcelona malam ini, dengan serangan terkuat kedua di Liga Champions Eropa musim ini dengan torehan 12 gol, sama dengan Liverpool dan hanya kalah dari Paris Saint-Germain sang pemuncak dengan 13 gol, sementara Barcelona menempati posisi keempat dengan 11 gol.

Emery mengandalkan duet berapi-api yang memimpin mimpi Eropa The Villans, yakni Ross Barkley (32 tahun) dan Nicolas Jackson (25 tahun), di mana masing-masing telah mencetak 3 gol hingga kini, sehingga menempatkan diri mereka dengan kuat dalam persaingan sepatu emas turnamen.

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Perjalanan tim Inggris itu di turnamen ini menegaskan kekuatan serangan mereka. Setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Club Brugge di laga pembuka, mereka menggulung Fenerbahce dengan enam gol tanpa balas, lalu mengalahkan Viking Stavanger 3-1 di laga terakhir mereka. Sebaliknya, Barcelona memulai dengan kuat lewat kemenangan 5-1 atas Feyenoord dan 4-1 atas Galatasaray, sebelum tumbang 4-2 di hadapan Paris Saint-Germain.

Meski Barcelona unggul secara statistik dalam penguasaan bola dengan persentase 61,7%, menurut data "Mundo Deportivo" Spanyol, serta akurasi umpan mencapai 92% yang merupakan tertinggi di turnamen, berbanding 49,3% penguasaan bola dan 88% akurasi umpan untuk Aston Villa yang menempati peringkat ketujuh belas dalam klasifikasi ini, bahaya sesungguhnya justru terletak pada efektivitas di depan gawang.

Nicolas Jackson tidak hanya mencetak gol, tetapi juga menempati posisi kedua dalam daftar pemain dengan tembakan terbanyak ke arah gawang dengan 8 tembakan, sama dengan Harry Kane dan hanya tertinggal satu tembakan dari Kylian Mbappe sang pemuncak dengan 9 tembakan.

Duet Barkley dan kapten tim John McGinn (32 tahun) juga membawa ambisi historis lainnya, di mana masing-masing memiliki 4 gol dalam sejarah penampilan Eropa mereka bersama Aston Villa, sehingga keduanya tinggal berjarak 4 gol saja dari menyamai catatan sang legenda Gary Shaw, top skor sepanjang sejarah klub di Liga Champions dengan torehan 8 gol antara tahun 1981 dan 1983.

Adapun di Barcelona, gol tersebar di antara Lamine Yamal, Karim Adeyemi, dan Raphinha dengan masing-masing dua gol, dan Raphinha hanya membutuhkan lima gol untuk menjadi top skor terbaik kedua dalam sejarah klub di turnamen ini, di mana saat ini ia menempati posisi ketiga dengan 20 gol di belakang Luis Suarez dan Rivaldo (masing-masing 25 gol) serta Robert Lewandowski (23 gol).

Aston Villa memasuki laga ini di posisi kedua pada klasemen umum dengan torehan 9 poin, berupaya tetap berada di antara delapan besar, sementara Barcelona berjuang demi tiga poin untuk menghindari masuk ke perhitungan lolos yang rumit setelah kekalahan mereka dari Paris.