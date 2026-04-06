Ancaman ganda mengintai Camavinga setelah kesalahan fatalnya saat melawan Mallorca

Tampaknya masa depan salah satu gelandang andalan Real Madrid kini berada di ujung tanduk, karena kemungkinan ia hengkang pada akhir musim ini semakin besar dibandingkan dengan kemungkinan ia tetap bertahan, mengingat sulitnya ia mendapatkan tempat sebagai pemain inti di bawah asuhan pelatih Álvaro Arbeloa.

Eduardo Camavinga belum berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain inti dalam skuad Real Madrid, meskipun ia mendapat kesempatan dalam pertandingan melawan Mallorca.

Pemain Prancis itu tampil efektif dalam merebut bola pada babak pertama, namun ia melakukan kesalahan pertahanan yang jelas dengan lalai mengawasi Morlanes, yang secara langsung berkontribusi pada gol tuan rumah.

Saat itu, Arbeloa sendiri menyoroti kesalahan tersebut setelah pertandingan, dalam pernyataan yang menambah tekanan pada pemain berusia 23 tahun itu.

Pertandingan ini mencerminkan realitas yang lebih luas bagi sang pemain bersama Real Madrid, di mana ia belum menunjukkan kemajuan signifikan yang diharapkan darinya, terutama setelah kepergian Toni Kroos dan Luka Modrić, sementara Los Blancos kini tidak lagi menganggapnya sebagai pemain yang tak tergantikan, yang membuka peluang bagi kepergiannya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Camavinga cenderung mempertimbangkan tawaran yang datang dari Liga Premier Inggris, yang saat ini dianggap sebagai tujuan paling mungkin.

Sedangkan bagi Real Madrid, kepergiannya bukanlah prioritas utama, dan hal ini akan sangat bergantung pada keinginan sang pemain sendiri serta keputusan manajemen klub.

Di sisi lain, sumber-sumber yang dekat dengan Paris Saint-Germain membantah adanya niat untuk merekrutnya saat ini, karena klub Paris tersebut memiliki lini tengah yang kuat dan beragam di bawah asuhan Luis Enrique, yang mencakup bintang-bintang seperti Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, serta talenta muda Zaire-Emery dan Désiré Doué.

Di tengah perkembangan tersebut, dikhawatirkan peran cadangan sang pemain di Real Madrid akan memengaruhi posisinya di skuad timnas Prancis.

Didier Deschamps hanya memberinya 26 menit dalam dua pertandingan persahabatan terakhir di Amerika Serikat, dan tidak menurunkannya sebagai starter dalam keduanya.

Meskipun tidak ada ancaman langsung terhadap partisipasinya di Piala Dunia 2026, sang pemain dituntut untuk memulihkan performa dan perannya sebagai pemain inti di Real Madrid guna menghindari kejutan yang tidak menyenangkan di masa depan.