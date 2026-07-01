Anass Salah-Eddine menolak tawaran PSV dan memutuskan untuk mengejar karier di luar negeri

Anass Salah-Eddine telah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Menurut pengamat PSV, Rik Elfrink, bek kiri tersebut akan melanjutkan kariernya bersama AS Roma.

Salah-Eddine didatangkan AS Roma dari FC Twente dengan biaya 8,5 juta euro pada bursa transfer musim dingin musim 2024/25.

Namun, ia tidak tampil memuaskan di Roma, sehingga PSV memutuskan untuk meminjamnya. Di Eindhoven, ia tampil sebanyak 25 kali.

Terutama pada periode antara September dan Desember, ia menjadi pemain inti dan berhasil tampil mengesankan. Di akhir musim, ia mengangkat trofi Eredivisie.

PSV memiliki opsi pembelian sebesar delapan juta euro untuk pemain yang telah 12 kali membela timnas Maroko ini. Klub sangat ingin mempertahankannya, namun tampaknya ia memilih jalan lain.

Menurut Elfrink, Salah-Eddine ingin memanfaatkan sepenuhnya kesempatannya di Roma. Jika hal itu tidak berhasil, pemain kelahiran Amsterdam ini akan mengambil langkah baru.