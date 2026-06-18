Analisis berdasarkan angka... Bagaimana periode istirahat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah gol di Piala Dunia?

Waktu istirahat untuk minum air telah menjadi salah satu isu paling kontroversial di Piala Dunia 2026, setelah menjadi bagian tetap dari semua pertandingan turnamen hingga saat ini, di tengah pertanyaan yang semakin meningkat mengenai dampaknya terhadap jalannya pertandingan dan ritmenya.

Para pemain mendapatkan waktu istirahat selama 3 menit di setiap babak untuk minum air dan mengatasi kondisi cuaca yang ekstrem, serta menerima instruksi taktis dari staf pelatih.

Penerapan aturan ini dilakukan demi menjaga keselamatan para pemain, terutama setelah gelombang panas yang melanda Amerika Utara selama turnamen-turnamen terakhir. Namun, sebagian pengamat meragukan perlunya menerapkan aturan ini di semua pertandingan, terutama yang digelar di stadion ber-AC.

Para kritikus berpendapat bahwa jeda-jeda ini mungkin memberikan kesempatan tambahan bagi stasiun televisi penyiar untuk menayangkan iklan, sementara yang lain percaya bahwa hal ini berdampak langsung pada alur pertandingan, karena serangan tim yang sedang mendominasi dapat terhenti, sehingga kehilangan momentum setelah permainan dilanjutkan.

Angka-angka menunjukkan dampak positif

Meskipun mendapat kritik, jeda pendinginan ini berkontribusi pada peningkatan tingkat serangan secara signifikan, terutama setelah jeda babak pertama, menurut data "Opta".

Pertandingan di turnamen ini telah mencatat 33 gol selama babak pertama hingga saat ini, di mana 14 gol tercipta sebelum jeda minum dan 19 gol setelahnya.

Jumlah tembakan juga meningkat dari 115 tembakan sebelum jeda menjadi 170 tembakan antara jeda minum dan akhir babak pertama.

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Tidak hanya itu, rata-rata gol yang diharapkan (xG) juga meningkat dari 11,6 menjadi 17,0 setelah jeda, yang mencerminkan peningkatan yang jelas dalam ancaman serangan.

Data tersebut juga menunjukkan peningkatan jumlah penetrasi ke area penalti dari 251 menjadi 300 kali, serta jumlah sentuhan bola di dalam area penalti dari 214 menjadi 282 sentuhan, ditambah peningkatan umpan silang dari 145 menjadi 181 umpan silang setelah permainan dilanjutkan.

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Dominasi serangan setelah jeda

Data statistik menunjukkan bahwa 26 dari 48 tim peserta turnamen melepaskan tembakan ke gawang setelah jeda minum lebih banyak daripada sebelum jeda, sementara hanya 11 negara yang unggul dalam jumlah tembakan sebelum jeda, sedangkan 11 negara lainnya mempertahankan angka yang sama di kedua periode.

Meskipun data ini tidak memberikan bukti yang meyakinkan bahwa jeda minum air merupakan penyebab langsung peningkatan efektivitas serangan, data tersebut mengungkap adanya perubahan yang signifikan dalam pola pertandingan setelah jeda, yang akan terus dipantau selama sisa kompetisi turnamen ini.

Dengan berlanjutnya penerapan sistem ini hingga akhir Piala Dunia, tim-tim tampaknya dituntut untuk beradaptasi dengan realitas baru yang berpotensi menjadi elemen taktis yang berpengaruh, sama seperti dampaknya terhadap kondisi fisik para pemain.