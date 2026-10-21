Hasil imbang (2-2) datang cukup adil antara Bayern Munich dan tamunya Arsenal, pada petang hari Rabu ini di Stadion Allianz Arena, dalam persaingan matchday ketiga Liga Champions Eropa, sekaligus mengungkap satu faktor positif yang sama-sama dimiliki kedua tim, yakni kedalaman skuad dan kemampuan menutupi absennya para pemain.

Dari sisi Bayern, absennya bintang asal Prancis, Michael Olise, karena akumulasi kartu, tidak memberikan dampak negatif yang besar pada lini serang Bayern, yang tampil kuat seperti biasa dan menciptakan banyak peluang, meski ketajaman terkadang absen pada sentuhan akhir.

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Absennya Joshua Kimmich juga - karena meninggalnya sang ayah - tidak meninggalkan kekosongan di lini tengah raksasa Bavaria itu, di mana Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof sama-sama tampil bagus, terutama menghadapi sulitnya lawan yang memiliki lini tengah berkelas berat.

Begitu pula taruhan Kompany pada Alphonso Davies, sebagai sayap kiri menggantikan Luis Diaz, tidak gagal, sebab pemain asal Kanada itu mencetak gol pertama tuan rumah, sehingga mengukuhkan namanya di antara opsi yang tersedia untuk posisi ini di tim Bavaria.

Di sisi lain, Arsenal - yang kehilangan Piero Hincapie, Christos Tzolis, dan William Saliba karena cedera - tidak tampak terpengaruh oleh absennya para pemain, bahkan cedera bintang mereka Bukayo Saka pada menit kesepuluh, serta penarikan dininya, tidak menghalangi tim Inggris itu untuk unggul dalam skor (1-0) melalui pemain pengganti, Eberechi Eze, yang terus menjadi ancaman bagi pertahanan Bavaria.

Pragmatisme Kompany

Terkait para pelatih, Vincent Kompany kembali membuktikan bahwa ia mampu bersikap realistis, dan memvariasikan gayanya jika situasi menuntut, terutama menghadapi lawan papan atas seperti Arsenal.

Juara Bundesliga itu bermain relatif hati-hati pada babak pertama, lebih banyak mengandalkan serangan balik, dan itulah yang memberi mereka gol penyeimbang (1-1) melalui Davies.

Namun Bayern tampil dengan wajah berbeda pada babak kedua - khususnya pada setengah jam pertamanya - ketika mereka menguasai bola dan mengancam gawang Arsenal beberapa kali, sehingga mampu mencetak gol keunggulan melalui tendangan penalti yang dieksekusi Harry Kane, sebelum Arteta dan para pemainnya berhasil memulihkan keseimbangan mereka pada menit-menit terakhir, lalu keluar dengan satu poin berharga dari Munich berkat gol Declan Rice.

Arsenal menguasai bola, Bayern lebih berbahaya

Dari sisi statistik, Arsenal menguasai bola dengan persentase 54%, berbanding 46% untuk Bayern Munich, dan melepaskan 14 tembakan berbanding 13 untuk tim Jerman itu, tetapi kedua pihak sama dalam tembakan tepat sasaran, masing-masing sebanyak 5.

Perbedaan paling jelas tampak pada expected goals; di mana nilai peluang Bayern mencapai 2,51 gol diharapkan, berbanding 1,40 untuk Arsenal, sementara Bavaria menyentuh bola sebanyak 29 kali di kotak penalti tamu, berbanding 21 untuk tim London itu.

Arsenal melakukan 502 umpan, berbanding 433 untuk Bayern, sementara tuan rumah melakukan 15 pelanggaran berbanding 6 untuk Arsenal.



