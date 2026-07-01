Pada saat-saat ketika tribun bergemuruh dan semua orang menahan napas di depan layar, peluit wasit tetap menjadi penentu akhir antara keraguan dan kepastian.

Satu cuplikan saja sudah cukup untuk memicu perdebatan yang tak kunjung usai, namun analisis teknis yang cermat akhirnya mengklarifikasi segala hal dan mengungkap kebenaran di balik keputusan yang diambil oleh Adham Makhadmeh.

Pelanggaran terhadap Harry Kane di Bawah Mikroskop

Jaringan "Archivo Far", yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit, telah menyelesaikan perdebatan seputar adegan yang melibatkan kiper Lionel Mpasi dan penyerang Inggris Harry Kane, sekaligus menegaskan kebenaran keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti.

Insiden tersebut terjadi saat Kane bertabrakan dengan Mbappé di dalam kotak penalti, di mana penyerang Inggris itu terjatuh ke tanah di tengah seruan agar wasit memberikan pelanggaran.

Rincian keputusan wasit dan penjelasan mengenai terjatuhnya Kane

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Kane tersandung di lapangan dan kehilangan keseimbangannya saat bertabrakan dengan kiper, sehingga langsung terjatuh begitu merasakan benturan akibat kontak tersebut.

Jaringan tersebut menegaskan bahwa benturan tersebut terjadi dalam konteks persaingan wajar untuk merebut bola tanpa adanya niat jahat atau kelalaian yang mengharuskan pemberian pelanggaran.

Analisis “Archivo VAR” menyimpulkan bahwa penilaian wasit asal Yordania terhadap insiden tersebut tepat, setelah ia memutuskan untuk melanjutkan permainan dan tidak memberikan tendangan penalti bagi timnas Inggris.