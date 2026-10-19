Analis asal Spanyol, Siqui Rodriguez, melancarkan serangan terhadap pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, usai kemenangan Los Blancos atas Sevilla dengan skor 4-1 di LaLiga.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Siqui Rodriguez dalam program Què t'hi jugues di radio Cadena SER, seputar Real Madrid dan Barcelona.

Siqui Rodriguez berkata, "Ini adalah pekan El Clasico, yang juga diselingi dua laga besar di Liga Champions Eropa. Di samping itu, sayangnya, akan ada banyak pembicaraan soal wasit."

Ia melanjutkan, "Jose Mourinho sangat tidak tahu malu, dan ia memiliki keberanian besar dalam melontarkan pernyataan. Kemarin, Mourinho tidak melihat tayangan Arda Guler. Dan Luis Garcia Plaza, pelatih Sevilla, sendiri yang menjelaskan apa yang terjadi padanya."

Ia menambahkan, "Siapa pun yang tidak mau melihat sikutan yang dilayangkan Guler, ia memperlakukan kami seolah-olah kami ini bodoh."

Ia menyoroti, "Skor ini menipu, meski Real Madrid menampilkan periode permainan yang baik, dan Yan Diomande menunjukkan bahwa hukuman terhadap Vinicius seolah menjadi sebuah pelayanan yang diberikan kepada tim."

Ia mengisyaratkan, "Diomande bisa menghadirkan keseimbangan yang lebih baik bagi tim, dan menurunkannya tampak sebagai pilihan yang tepat, karena saat ini ia lebih baik daripada pemain asal Brasil itu."

Ia menambahkan, "Barcelona juga menang atas Real Betis dalam laga yang diwarnai kontroversi wasit. Pelatih Manuel Pellegrini banyak melancarkan protes, dan omong-omong ia tidak bisa menerima kekalahan dengan baik."

Ia menegaskan, "Pellegrini sama sekali tidak bisa menerimanya. Ia mungkin tampak sebagai pria yang sopan dan terhormat, tetapi ketika kalah, ia mulai melontarkan sindiran dan kritik tidak langsung."

Siqui Rodriguez mengomentari anulasi gol Giovani Lo Celso, pemain Real Betis, dengan berkata, "Kamu boleh suka atau tidak suka dengan aturan itu, tetapi itulah aturan yang berlaku. Jika ada orang yang punya masalah dengannya, silakan datang ke pihak yang berwenang dan minta aturan itu diubah sebelum musim dimulai."

Ia menyoroti, "Awalnya saya juga terkejut ketika gol itu dianulir, tetapi ketika mereka menjelaskannya kepadamu dan kamu melihatnya, kamu menyadari bahwa inilah aturannya. Karena itu, biarlah setiap orang menangis di rumahnya masing-masing."