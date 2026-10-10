Mario Been dan Kees Kwakman menilai tidak masuk akal bahwa Abdellah Ouazane harus puas dengan peran cadangan di Ajax. Hal itu mereka sampaikan di De Eretribune di ESPN.

Pada Sabtu, Ouazane mendapat setengah jam bermain melawan NEC (1-1), tetapi itu ternyata tidak cukup untuk membuat perbedaan. Talenta berusia tujuh belas tahun itu memperlihatkan beberapa aksi gemilang, namun tidak berhasil mencetak gol.

“Lama sekali ya sampai Ouazane masuk,” buka Been. “Sepanjang pertandingan Anda melihat nama-nama besar mahal yang didatangkan, tetapi anak dari akademi sendiri seperti ini, menurut saya, punya kualitas jauh lebih besar daripada kebanyakan pemain yang mereka datangkan.”

Been pun memiliki pesan yang jelas untuk pelatih Míchel Sánchez. “Saya akan selalu memainkannya. Karena dia juga bisa melewati pemain.”

“Itu sangat penting dalam pertandingan seperti ini, bahwa Anda juga bisa melewati pemain ketika berada dalam situasi satu lawan satu,” kata Been.

“Dia tetap memilih Gloukh sebagai penyerang sayap kiri,” timpal Kwakman. “Dia juga punya beberapa aksi yang cukup bagus. Dan di sisi kanan mereka juga masih mencari-cari, apalagi sekarang Berghuis tidak ada.”

“Saya penggemar besar Ouazane, tetapi mereka di sana sangat berhati-hati dengannya,” ujar Kwakman dengan penuh ketidakpahaman. “Ya, kenapa? Itu harus Anda tanyakan kepada performance coach.”