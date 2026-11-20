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Jamal Musiala siap kembali ke skuad Bayern Munich untuk laga Bundesliga melawan 1. FC Koln pada Jumat setelah absen hampir dua bulan. Di tengah sorotan tajam petinggi klub terhadap kondisi fisik dan kontraknya yang bernilai besar, pelatih kepala Vincent Kompany memuji ketangguhan sang pengatur serangan.

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Musiala siap kembali ke skuad setelah lama absen

Jamal Musiala bersiap kembali masuk skuad Bayern Munich untuk laga Bundesliga melawan 1. FC Koln pada Jumat setelah hampir dua bulan absen. Pelatih kepala Vincent Kompany mengonfirmasi pada Kamis bahwa pemain tim nasional Jerman itu telah pulih dari robekan serat otot paha yang dialaminya saat pemanasan bersama tim nasional pada akhir September.

"Cara Jamal berjuang dan apa yang dia tunjukkan saat ini, saya harap kalian semua bisa melihat lebih banyak hal itu dalam beberapa bulan ke depan dan dia bisa menunjukkannya di lapangan," kata Kompany. "Dia menunjukkan mentalitas yang luar biasa dan hasrat yang besar. Dia kemungkinan akan masuk skuad besok."

Tetap teguh di tengah sorotan petinggi klub

Musiala kembali di tengah periode penuh gejolak di luar lapangan. Presiden kehormatan Uli Hoeness baru-baru ini mempertanyakan apakah pemain berusia 23 tahun itu dapat membenarkan gaji tahunannya yang dilaporkan mencapai €25 juta setelah berulang kali mengalami masalah kesehatan. Musiala, yang juga mengalami kejang absans neurologis selama pramusim pada Agustus, sejauh ini baru tampil empat kali pada musim 2026/27.

Namun, Kompany yakin pemain andalannya itu akan menjadi lebih kuat setelah melewati masa sulit tersebut. Ia menunjuk pemenang Ballon d'Or Harry Kane sebagai bukti pencapaian yang mungkin diraih pemain di Munich. "Ketika pemain seperti dia melewati masa sulit, mereka bisa memperoleh kekuatan dari pengalaman itu, baik secara mental maupun fisik," ujar Kompany. "Saat saya tiba, dia adalah 'anak emas'. Melihat caranya menghadapi seluruh situasi ini sekarang sungguh istimewa. Saya harap enam bulan lagi ceritanya akan benar-benar berbeda."

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Kabar positif soal Luis Diaz dan Alphonso Davies

Selain kepulangan Musiala yang semakin dekat, Kompany menyampaikan kabar menggembirakan mengenai kondisi fisik penyerang sayap Luis Diaz dan bek sayap Alphonso Davies. Laga kandang melawan Koln pada Jumat masih sedikit terlalu cepat bagi Diaz, tetapi pemain tim nasional Kolombia itu hampir siap kembali bermain.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

"Lucho dalam kondisi sangat baik. Dia menjalani pekan yang bagus. Besok masih sedikit terlalu cepat baginya, tetapi kami akan bisa memainkannya lagi dalam tujuh hari ke depan," ungkap Kompany, sebelum memberikan kepastian singkat soal Davies: "Phonzy akan baik-baik saja; untuk saat ini saya belum bisa mengatakan lebih dari itu."

Para pemain kembali untuk rangkaian laga penting menjelang jeda musim dingin

Kembalinya para pemain kunci ke lapangan menjadi dorongan tepat waktu bagi Kompany, yang juga baru kembali setelah absen selama empat pekan karena alasan medis. Bayern berada di puncak Bundesliga sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di lima liga top Eropa. Kreativitas Musiala akan sangat penting dalam delapan pertandingan sebelum jeda musim dingin.