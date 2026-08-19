Dokumenter yang mengikuti dua musim terakhir, musim terakhir Guardiola di City, itu antara lain menampilkan sebuah adegan dari ruang ganti klub top Inggris tersebut setelah kekalahan 0-2 di markas Juventus Turin pada fase liga Liga Champions pada Desember 2024.

"Anak-anak, saya ingin mengaku sesuatu. Saya bercerai dengan perempuan tercantik di planet kalian, istri saya, mantan istri saya. Saya sangat mencintainya, tetapi kami telah kehilangan gairah itu," kata Guardiola kepada para pemainnya setelah pertandingan. Tak lama sebelumnya, pria Spanyol itu dan mantan istrinya Christina Serra, yang memiliki tiga anak bersama, bercerai setelah sekitar 30 tahun menjalin hubungan dan sepuluh tahun menikah.

Namun, Guardiola memanfaatkan krisis pribadinya dalam periode yang juga sangat rumit secara olahraga untuk menyerukan kehormatan kepada para bintangnya. "Bagaimana cara bermain sepak bola? Karena Anda bermain dari dorongan batin. Apa pun yang kalian lakukan dalam hidup, lakukan dengan gairah. Saya tidak ingin pemain bagus, saya ingin pemain yang punya gairah," teriak sang pelatih di ruang ganti.

Pep Guardiola beberapa kali menyerukan kehormatan para bintang Manchester City

Antara akhir Oktober dan akhir Desember 2024, City hanya mampu memenangi satu dari 13 pertandingan kompetitif, sembilan laga berakhir dengan kekalahan. Setelah tumbang dari Juve, tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions makin menjauh, bahkan tersingkir setelah fase liga pun mengancam.

Memang, City kemudian bangkit lagi dalam lanjutan musim, tetapi pukulan telak juga tetap menjadi pendamping tetap pada musim 2025/26. Setelah kekalahan kandang mengejutkan 0-2 di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen pada akhir November 2025, Guardiola kembali menyinggung masalah pribadinya di ruang ganti. "Saya bekerja untuk kalian dan mengorbankan hidup saya untuk itu - perceraian saya, keluarga saya, yang jauh di sana, dan segala hal lain - untuk kalian semua," omel Guardiola dan dengan marah bertanya kepada semuanya: "Lalu apa yang kalian berikan kembali kepada saya?"

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Performa tim membuatnya "kelelahan", tegas pria 55 tahun itu. "Saya sudah habis, saya ingin berhenti. Kalau kalian bermain seperti ini, saya merasa sendirian."

Akhir era Guardiola, yang mengambil alih di Manchester pada 2016 dan antara lain membawa klub itu meraih enam gelar juara Liga Inggris serta trofi Liga Champions pertama mereka (2023), dalam beberapa tahun terakhir makin terlihat jelas. Pada akhir Mei kemudian resmi diumumkan, bahwa mantan pelatih Bayern itu meninggalkan City setahun sebelum kontraknya berakhir.

Sementara itu, dalam dokumenter Prime-Video juga terlihat satu adegan lain yang sangat emosional, yang terjadi pada pertengahan Mei saat final Piala FA melawan FC Chelsea, salah satu laga terakhir Guardiola bersama The Skyblues. Sosok utama selain pelatih bintang itu: mesin gol Erling Haaland.

Ceramah keras Pep Guardiola di ruang ganti untuk Erling Haaland terungkap

Saat jeda babak pertama, Guardiola memanggil penyerang Norwegia itu dan jelas sangat tidak puas dengan penampilannya dalam 45 menit pertama: "Apakah kamu lelah?" teriak Guardiola, lalu melanjutkan: "Mengapa kamu tidak berebut bola seperti yang kamu lakukan melawan William Saliba (bek Arsenal, red.) dan semua pemain lain, di final sialan ini? Jika kamu lelah, katakan sekarang."

Ia mengatakan harus mencoret enam pemain dari skuad final, "yang membuat saya malu karena telah meninggalkan mereka. Di mana kualitasmu? Lari-lari menembus ruang? Di kotak penalti? Ayo," kata Guardiola, menyentuh harga diri Haaland.

Pada akhirnya memang bukan Haaland yang mencetak gol, tetapi berkat gol semata wayang Antoine Semenyo (menit ke-72), City tetap menaklukkan Chelsea 1-0 dan menjuarai Piala FA. Itu adalah gelar ke-20 dan terakhir Guardiola bersama Manchester.

Apakah, kapan, dan di mana mantan pemain tim nasional Spanyol itu akan melanjutkan karier kepelatihannya, masih belum jelas. Memang, belum lama ini Guardiola disebut nyaris mengambil alih tim nasional Italia yang sedang terpuruk, tetapi kerja sama itu batal terwujud. Bagaimanapun, sejak seputar kepergiannya dari City sudah dianggap mungkin bahwa Guardiola untuk sementara akan mengambil jeda dari pekerjaannya.

Pikiran semacam itu kini juga ia ungkapkan dalam dokumenter Prime-Video: "Akan sulit untuk kembali - begitulah perasaan saya saat ini. Saya harus membereskan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Dalam berbagai aspek, saya harus menemukan diri saya lagi, harus menenangkan diri dan membiarkan semuanya meresap. Itu salah satu tujuan utama saya."