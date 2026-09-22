Liga Spanyol mencatat sejumlah nyanyian yang bersifat menghina di stadion-stadion selama pertandingan pekan ketujuh kompetisi divisi utama, di samping pekan keenam liga divisi kedua, dan menyerahkannya kepada komite kompetisi Federasi Sepakbola Spanyol serta Komite Nasional Anti-Kekerasan.

Liga Spanyol setiap pekan menyusun laporan yang mencakup nyanyian yang mendorong kekerasan atau mengandung muatan menghina atau bersifat intoleran, sebagai langkah awal untuk menyerahkannya kepada pihak berwenang guna mengambil tindakan yang diperlukan.

Sebagaimana diberitakan surat kabar "Marca", pekan tersebut menyaksikan nyanyian yang menyasar sejumlah pihak, di antaranya Real Madrid dan Barcelona, di samping Spanyol dan tim nasionalnya serta Raja Felipe VI, selain nyanyian lain yang ditujukan kepada para pemain dan wasit.

Berikut adalah insiden-insiden paling menonjol yang dicatat oleh liga:

Osasuna - Rayo Vallecano

"Spanyol pelacur, dan timnasnya pelacur" selama babak kedua, dan "Spanyol sampah, dan raja fasis, serta semua pengikutnya anak-anak pelacur".

Celta - Racing

"Ya demi neraka, Santander pelacur", dalam dua kesempatan selama pertandingan.

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Sevilla - Barcelona

"Barcelona, Barcelona, sampah!" dalam tiga kesempatan, dan "Tendang dia, tendang dia", ketika salah satu pemain Barcelona sedang menerima perawatan dari tim medis di atas lapangan.

Getafe - Malaga

"Oh, oa, setiap hari seorang bodoh memimpin pertandingan kami!", dalam nyanyian yang ditujukan kepada wasit.

Atletico Madrid - Real Madrid

"Para Madridista, anak-anak pelacur" tiga kali, dan "Real Madrid pelacur, Real Madrid pelacur" sekali lagi, dan "Biar mereka datang dan melihatnya, biar mereka datang dan melihatnya, ini bukan penjaga gawang, ini pelacur klub malam" sekali lagi.

Valencia - Real Sociedad

"Biar mereka datang dan melihatnya, biar mereka datang dan melihatnya, ini bukan penjaga gawang, ini pelacur klub malam", dan "Carlos Soler, anak pelacur".

Cadiz - Girona

"Daaaasar anak pelacur", selama 3 detik, saat penjaga gawang tim tamu melakukan tendangan gawang, dalam empat kesempatan.

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