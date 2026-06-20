"Anak-anak Pantai".. Krisis baru menghantui rekan-rekan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia

Bek asal Portugal, Ruben Dias, dengan gigih membela rekan-rekan setimnya di tim nasional menyusul kontroversi besar yang dipicu oleh kunjungan sejumlah pemain ke pantai sehari setelah mereka tiba di kamp pelatihan di California, sambil menyalahkan media atas pembesaran masalah tersebut.

Pemimpin redaksi surat kabar "Record" menjuluki para pemain tersebut sebagai "anak-anak pantai", sebagai sindiran atas pemanfaatan mereka terhadap waktu luang pagi yang diberikan oleh pelatih kepala Roberto Martínez untuk menikmati satu jam bersantai di pantai Lake Worth.

Mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut antara lain Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Dias, João Félix, João Gonçalo Guedes, José Sa, Diogo Dalot, dan Samu Costa, dalam sebuah kejadian yang memicu kontroversi luas di Portugal mengenai profesionalisme para pemain, terutama setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo (1-1) pada pertandingan pembuka.

Selama konferensi pers yang digelar pada hari Jumat, empat hari sebelum menghadapi Uzbekistan, pemain Manchester City tersebut tidak menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap liputan media, sambil berkata dengan nada tajam: “Menurut saya, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali,” katanya sambil menatap langsung para jurnalis: “Kalian memikul sebagian besar tanggung jawab. Tugas kalian adalah memberitakan hal ini dengan benar kepada masyarakat.”

Diaz menegaskan bahwa liburan di pantai itu “bermanfaat” bagi para pemain, sambil menambahkan: “Ini hal yang baik bagi kami. Jika dilakukan dengan benar, tidak akan ada selain manfaat,” sambil memuji inisiatif Martinez yang “tidak takut, meski tahu apa yang akan terjadi.”

Diaz bukanlah satu-satunya yang membela langkah ini, karena sebelumnya Bruno Fernandes, pemain Manchester United, telah mengungkapkan ketidakpuasan atas kritik tersebut, dengan mengatakan: “Jika kami tidak pergi ke pantai, kami akan terjebak di kamar hotel kami, yang tidak ideal untuk pemulihan fisik karena ruangannya yang sempit.”

Fernandes menambahkan: “Kami terbiasa bahwa apa pun yang kami lakukan akan dipandang positif oleh sebagian orang dan negatif oleh yang lain. Saya juga ingin menjelaskan kepada para penggemar kami bahwa kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani pertandingan ini sebaik mungkin dan mewakili negara kami dengan sebaik-baiknya.”

Namun, kontroversi ini muncul pada saat yang sensitif bagi timnas Portugal, yang memang sedang mengalami ketegangan internal yang semakin memburuk setelah penampilan mengecewakan di pertandingan pembuka, serta pernyataan João Neves yang kontroversial mengenai Ronaldo.

Perlu diingat bahwa tim nasional Portugal sedang bersiap menghadapi Uzbekistan dalam pertandingan penentu pada putaran kedua babak penyisihan grup, di mana mereka berupaya mengganti dua poin yang hilang saat melawan Republik Demokratik Kongo dan menghindari kejutan apa pun yang dapat mempersulit perjalanan mereka di turnamen ini.