Pelatih kepala tim utama sepak bola Al Ahly asal Maroko, Houssine Ammouta, melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain timnya sebagai persiapan menghadapi Kitara dari Uganda, dalam leg kedua babak 32 besar Piala Konfederasi Afrika, langkah yang mencerminkan keinginannya untuk menjalani laga dengan elemen-elemen berbeda, sembari berupaya memastikan lolos dan melanjutkan perjalanan di kancah benua.

Al Ahly menjamu Kitara, malam ini Minggu, di Stadion Internasional Kairo, dalam pertandingan yang dimulai tepat pukul 19.00 waktu Kairo, setelah tim Mesir itu meraih kemenangan dengan skor 2-1 pada laga pergi yang digelar Sabtu lalu.

Ammouta memutuskan melakukan 8 perubahan pada susunan pemain yang digunakan Al Ahly pada pertandingan terakhirnya melawan El Qanah di Liga Mesir, demi memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain, dengan melakukan penyesuaian pada tiga lini, dalam rangka persiapan menghadapi laga tingkat benua.

Posisi penjaga gawang menyaksikan kembalinya Mohamed El Shenawy ke susunan inti, setelah ia menggantikan Mostafa Shobeir, sementara lini pertahanan menyaksikan tampilnya Hadi Riyad dan Karim Fouad menggantikan Yassine Meriah dan Mohamed Hany.

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Di lini tengah, pelatih asal Maroko itu memasukkan Akram Tawfik dan Mohamed Magdy Afsha, menggantikan Emam Ashour dan Omar El Saaei, sementara Marwan Attia mempertahankan tempatnya di susunan inti.

Adapun di lini depan, Ammouta melakukan perubahan total, dengan mengandalkan trio Hussein El Shahat, Sofiane Bendebka, dan Taher Mohamed Taher, menggantikan Achraf Bencharki, Mohcine Moutouali, dan Ahmed Sayed Zizo, demi menghadirkan tampilan ofensif yang berbeda melawan tim Uganda tersebut.

Berikut susunan pemain Al Ahly melawan Kitara:

- Penjaga gawang: Mohamed El Shenawy.

- Pertahanan: Tawfik Mohamed, Hadi Riyad, Ashraf Dari, Karim Fouad.

- Tengah: Akram Tawfik, Marwan Attia, Mohamed Magdy Afsha.

- Depan: Hussein El Shahat, Sofiane Bendebka, Taher Mohamed Taher.

Sementara yang duduk di bangku cadangan Al Ahly melawan Kitara: "Hamza Alaa, Yassine Meriah, Ahmed Eid, Mohcine Moutouali, Omar El Saaei, Achraf Bencharki, Ahmed Sayed Zizo, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdallah".

Al Ahly memasuki laga ini dengan keunggulan kemenangan di leg pergi dengan skor 2-1, namun mereka berharap menegaskan keunggulannya pada pertandingan leg kedua, dan memastikan tiket lolos ke babak berikutnya dari turnamen Afrika tersebut, dengan memanfaatkan laga yang digelar di kandang sendiri dan di tengah dukungan para suporternya.