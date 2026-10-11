Pelatih Al Ahly Mesir, Houcine Ammouta, menolak untuk menempatkan derbi Kairo antara Al Ahly dan Zamalek di atas derbi yang mempertemukan Wydad dan Raja di Casablanca.

Ammouta menjalani derbi Mesir pertama dalam karirnya pada Minggu malam di Stadion Kairo, di mana dia membawa Al Ahly menang 2-0 atas Zamalek pada pekan keenam Liga Primer Mesir.

Sebelumnya, Ammouta pernah membawa Wydad menang atas Raja di derbi Casablanca pada ajang Liga Maroko dalam dua periodenya bersama klub berjuluk tim merah tersebut.

Pada April 2017 dia menang 1-0, sebelum mengulangi kemenangannya pada Oktober 2022 dengan skor 2-1.

Menjawab pertanyaan Kooora dalam konferensi pers setelah laga puncak Mesir tersebut mengenai derbi mana yang paling meriah dan paling kuat di Afrika, Ammouta berkata, "Suporter adalah rahasia kesuksesan laga-laga derbi di mana pun."

Dia menambahkan, "Suporter Al Ahly dan Zamalek menyuguhkan lukisan-lukisan artistik yang luar biasa sebelum dan selama pertandingan hari ini. Meski demikian, saya melihat derbi Casablanca memiliki cita rasa tersendiri. Suporter selalu hadir dalam jumlah besar yang mencapai 60 atau 65 ribu penonton, dan Anda bisa melihat lukisan-lukisan yang disuguhkan para suporter."

Pelatih asal Maroko itu melanjutkan dengan tersenyum, "Saya tidak bisa mengunggulkan satu derbi di atas yang lain."

Mengenai derbi mana yang membuatnya merasakan tekanan lebih besar, Ammouta berkata, "Tekanan selalu hadir dalam laga-laga derbi. Pelatih atau pemain mana pun yang ingin menghindari tekanan dan tidak mampu menanggungnya, tidak bisa bermain di klub dengan level tinggi atau bersaing untuk gelar."

Dengan kemenangan ini, Al Ahly naik ke puncak klasemen Liga Mesir secara sementara dengan 16 poin, menanti laga Pyramids yang berada di posisi kedua dengan 15 poin, melawan Ceramica Cleopatra besok Senin pada pekan keenam.