Amrabat tinggalkan tim nasional Maroko: "Dengan pelatih ini saya tidak merasa sanggup untuk melanjutkan"

Sofyan Amrabat meninggalkan Timnas Maroko. Namun, ini bukan pensiun dari sepak bola internasional. Gelandang yang bergabung dengan Ajax dengan status bebas transfer pada hari-hari terakhir bursa transfer itu mengunggah pesan panjang di media sosial yang menjelaskan alasan di balik keputusannya pergi: "Saya tidak mampu terus mewakili tim nasional dengan pelatih ini".





PILIHAN ITU - Di balik salam perpisahannya kepada Maroko, ada keretakan yang tak bisa diperbaiki dengan pelatih tim nasional Mohamed Ouabhi. Namun, mantan pemain Fiorentina itu tidak menutup pintu untuk pemanggilan di masa depan.









KARIER - Setelah bermain untuk Belanda U-15 pada 2013, ia memilih untuk mewakili Maroko U-17. Pada November 2022, ia dimasukkan oleh pelatih kepala Walid Regragui ke dalam skuad Maroko yang berpartisipasi di Piala Dunia di Qata: pada akhir kompetisi, ia diakui sebagai salah satu pemain terbaik turnamen. Menyusul hasil bersejarah yang diraih, pada Desember berikutnya Amrabat dan sisa skuad Maroko dianugerahi Order of the Throne dalam sebuah resepsi di Istana Kerajaan Rabat.



