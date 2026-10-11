Amouta: Kemenangan atas Zamalek tidak mudah, dan kami tidak bisa melupakan apa yang ditampilkan El Shenawy

Pelatih kepala Al Ahly Mesir, Houcine Ammouta asal Maroko, menyatakan bahwa kemenangan timnya atas rival sekota Zamalek (2-0) pada Minggu ini di Liga Premier Mesir layak diraih, sembari menambahkan bahwa tim berseragam merah membutuhkan dua kipernya, Mohamed El Shenawy dan Mostafa Shobeir, secara bersamaan.

Ammouta berkata dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Derbi Al Ahly dan Zamalek selalu sulit, pertandingan ini sangat sulit, terutama karena para pemain baru saja kembali dari timnas masing-masing. Dan kemenangan kami layak didapat, khususnya setelah mencetak dua gol."

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Ia melanjutkan: "Tawfik Mohamed dan Ashraf Dari tampil dengan luar biasa. Kami menyusun program selama jeda internasional dan menjalani tiga pertandingan uji coba. Ada pemain seperti Ashraf Dari dan Tawfik Mohamed yang kami siapkan, terutama karena ada beberapa cedera serius di lini pertahanan."

Mengenai posisi penjaga gawang, ia mengatakan: "Kami membutuhkan Mohamed El Shenawy dan Shobeir, keduanya sangat penting bagi kami. Mostafa Shobeir adalah kiper utama Mesir, tetapi kami tidak melupakan apa yang telah diberikan El Shenawy dalam periode panjang bersama Al Ahly dan timnas Mesir."

Pelatih asal Maroko itu menambahkan: "Di babak kedua kami membutuhkan beberapa perubahan, dan kami memasukkan Mouncef Bakrar serta Omar El Saei. Mungkin sebagian orang menilai Emam Ashour tidak tampil sesuai level yang diharapkan, tetapi ia menjalani pertandingan yang bagus. Zizo juga tampil luar biasa, ia bermain di sisi kanan dan kiri, dan setelah Ashour ditarik keluar, ia bermain di posisi nomor 10."

Dalam pernyataan melalui saluran televisi Al Ahly, Ammouta berkata: "Tidak mudah mengalahkan Zamalek, ada upaya besar dari sisi mental dan fisik, dan para pemain tampil disiplin serta menunjukkan kemampuan mereka - terutama para penyerang - dalam menciptakan peluang. Menang dengan dua gol adalah hasil yang sangat berarti bagi kami. Al Ahly adalah klub besar, klub abad ini, dan memiliki suporter yang lebih dari luar biasa."

Al Ahly mencetak gol pertamanya pada menit ke-39 melalui tendangan Mohamed Hany. Gol kedua datang dari pemain Aljazair Mouncef Bakrar, yang melepaskan tembakan mendatar ke sudut jauh gawang El Mahdi Soliman pada menit ke-80.