Amota mengungkap rahasia kesepakatan dengan Al-Ahly... dan menunjukkan mata merah kepada para bintang

Dalam penampilan resminya yang pertama sebagai manajer teknis Al-Ahly, Hussein Ammouta asal Maroko mengungkap kisah di balik layar negosiasi yang membawanya menjadi pelatih “Kastil Merah” tersebut, sambil membahas pihak-pihak yang menghubunginya, visi teknisnya untuk tim, serta caranya dalam menangani para bintang, transfer pemain, dan pemain muda, sambil menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah membawa Al-Ahly meraih gelar juara, dan bahwa kerja di dalam klub hanya mengutamakan kompetensi dan dedikasi di lapangan.

Sebelumnya, Al-Ahly yang dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib telah mengumumkan penunjukan Wael Gomaa sebagai direktur sepak bola menggantikan Walid Salah Al-Din, sebagai bagian dari jajaran teknis baru yang dipimpin oleh pelatih asal Maroko, Hussein Ammouta, yang mengambil alih tugas tersebut menggantikan pelatih asal Denmark, Jes Torup, sebagai persiapan untuk mengikuti kompetisi Liga Mesir, Piala Mesir, dan Piala Konfederasi Afrika.

Amouta mengatakan dalam konferensi pers perkenalannya: “Ini adalah pertama kalinya saya menghadiri konferensi pers sebesar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Direksi Al-Ahly yang dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib, serta kepada Yassin Mansour, dan seluruh anggota dewan yang dengan suara bulat menyetujui penunjukan saya, serta memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan klub terbaik di Afrika berdasarkan angka dan prestasi.”

Ia menambahkan: “Merupakan kehormatan bagi saya untuk memikul tanggung jawab melatih Al-Ahly. Saya sangat menyadari bahwa para pendukungnya hanya menerima gelar juara dan kemenangan, dan kami semua menyadari besarnya tanggung jawab ini. Saya berharap kami dapat menampilkan musim yang sesuai dengan nama klub ini, dan dengan potensi yang ada, saya yakin kami adalah yang paling berpeluang bersaing memperebutkan semua gelar.”

Amota mengungkapkan detail negosiasi dengan Al-Ahly, dengan mengatakan: “Negosiasi dimulai lebih dari sebulan yang lalu. Orang pertama yang menghubungi saya adalah Sayed Abdel Hafiz, dan kami bertemu di luar Mesir, kemudian Yassin Mansour berbicara dengan saya, dan setelah itu kami membahas detail kontrak, dan semuanya berjalan lancar hingga tercapai kesepakatan.”

Mengenai kebijakan perekrutan, ia mengatakan: “Pemilihan pemain asing terbuka untuk semua kewarganegaraan. Dan jika ada pemain asal Maroko yang sesuai dengan kebutuhan tim, itu akan menjadi hal yang baik, karena saya mengenal sepak bola Maroko dan para pemain di sana dengan baik. Namun, Al-Ahly adalah klub kelas dunia, dan pilihan kami tidak akan terbatas pada pemain Maroko saja; kami akan merekrut pemain yang paling sesuai terlepas dari kewarganegaraannya, sesuai dengan visi manajemen dan staf teknis.”

Ia juga berbicara mengenai persaingan di dalam tim, dengan mengatakan: “Al-Ahly pada dasarnya adalah klub yang dipenuhi bintang, dan setiap orang yang menjadi bagian darinya adalah bintang di posisinya masing-masing. Saya menghormati semua pemain atas pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki, namun prioritas akan selalu diberikan kepada pemain yang paling berkomitmen dan berdedikasi, serta mampu memberikan kontribusi bagi tim. Satu-satunya penentu adalah penampilan di lapangan.”

Mengenai promosi pemain muda, ia menjelaskan: “Tekanan besar yang ada di Al-Ahly, serta upaya terus-menerus untuk bersaing dalam perebutan gelar, mengharuskan kami menangani pemain muda secara bertahap. Kami mungkin akan memanfaatkan beberapa di antaranya sesuai kebutuhan tim, namun saya percaya akan pentingnya kehadiran pemain muda dalam skuad.”