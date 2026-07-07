Amota: Kesempatan melatih Al-Ahly tidak datang setiap tahun... dan inilah pesan saya kepada media dan para pendukung

Hussein Ammouta, pelatih asal Maroko yang baru di Al-Ahly, mengawali perjalanannya bersama “Kastil Merah” dengan pesan-pesan yang jelas, di mana ia mengungkapkan alasan-alasan yang mendorongnya untuk menerima tugas tersebut, serta berbicara mengenai filosofinya dalam berinteraksi dengan media, menegaskan bahwa kesuksesan sejati diciptakan di dalam lapangan hijau, bukan di depan lensa kamera, sekaligus menekankan kesadarannya akan besarnya tanggung jawab dan tekanan yang ditimbulkan oleh kepemimpinan salah satu klub terbesar di benua Afrika.

Al-Ahly sebelumnya telah mengumumkan penunjukan Al-Hussein Ammouta sebagai manajer teknis tim utama sepak bola, menggantikan pelatih asal Denmark, Jes Torup, untuk memimpin tim selama musim baru, yang akan diwarnai persaingan ketat di level Liga Mesir dan Piala Mesir, serta turnamen Piala Konfederasi Afrika.

Amota mengatakan dalam konferensi pers perkenalannya: “Saya termasuk pelatih yang tidak suka banyak bicara atau sering tampil di media, jadi saya harap tidak ada tekanan terkait frekuensi penampilan di media. Tentu saja kami akan menghormati hak media, tetapi saya selalu lebih suka pembicaraan berfokus pada apa yang terjadi di lapangan.”

Pelatih baru Al-Ahly itu menambahkan: “Saya merasa sangat bahagia karena saya adalah pelatih Maroko pertama yang memimpin klub bersejarah ini, dan saya menantikan untuk bekerja sama dengan Wael Gomaa serta seluruh anggota staf teknis demi mencapai tujuan klub dan membahagiakan para pendukungnya dengan meraih gelar juara.”

Pelatih asal Maroko itu mengungkapkan alasan utama yang mendorongnya menerima tawaran melatih Al-Ahly, dengan mengatakan: “Motivasi utama bagi saya adalah bahwa kesempatan melatih klub sebesar Al-Ahly tidak datang setiap tahun, oleh karena itu saya tidak ragu untuk menerima tantangan ini, dan saya berharap dapat berhasil memimpin tim ini meraih gelar juara serta membahagiakan para pendukung.”

Amota juga berbicara mengenai pandangannya terhadap tim, sambil menjelaskan: “Saya sudah mengikuti Al-Ahly sebelumnya, tetapi mengikuti dari luar sangat berbeda dengan bekerja di dalam klub. Ketika Anda jauh dari tim, Anda menontonnya untuk bersenang-senang, namun ketika Anda menjadi pelatih, Anda harus berinteraksi dengan para pemain setiap hari untuk mengenal kepribadian dan potensi mereka, sehingga Anda dapat membangun tim yang mampu bersaing.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya para pendukung Al-Ahly, seraya berkata: “Kita harus memanfaatkan dukungan besar dari suporter yang dimiliki Al-Ahly. Saya pernah menghadapi tim ini dua kali, dan saya tahu betul seberapa besar pengaruh yang diciptakan oleh para suporternya. Setiap orang yang bersedia bekerja di Al-Ahly harus siap menghadapi tekanan, dan tahu cara mengubahnya menjadi motivasi yang memberinya tekad lebih besar untuk meraih kesuksesan dan memenangkan gelar juara.”