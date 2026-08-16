Ruben Amorim, pelatih Milan, menegaskan bahwa dirinya tidak merasakan emosi khusus apa pun selama menghadapi mantan timnya, Manchester United, seraya menekankan bahwa kini ia telah berada di tempat yang ia inginkan.

Milan meraih kemenangan atas Manchester United dengan skor 4-2 dalam laga uji coba terakhirnya sebagai persiapan menghadapi musim baru, pada Sabtu malam, sehingga tim Italia itu meraih kemenangan pertamanya selama masa persiapan musim panas, sebelum bergulirnya kompetisi Serie A.

Pelatih asal Portugal itu menjalani periode penuh gejolak yang berlangsung selama 14 bulan di Stadion Old Trafford, sebelum menukangi Milan pada bulan Juni, namun ia menjelaskan bahwa pertandingan melawan mantan timnya tidak membawa emosi tambahan apa pun baginya.

Amorim berkata kepada jaringan "Sky Sport Italia": "Tidak. Bagi saya, itu hanyalah pertandingan biasa. Sejak saya menandatangani kontrak dengan Milan, saya tidak merasakan apa pun terhadap Manchester United."

Ia menambahkan: "Saya hanya bangga pernah berada di Manchester United, dan saya masih mencintai klub itu, tetapi setelah menandatangani kontrak dengan Milan, saya tidak merasakan hal buruk apa pun terhadap segala hal, karena saya sangat bahagia, dan karena saya berada di tempat yang saya inginkan. Saya hanya ingin terus di sini."

Ia melanjutkan: "Tentu saja, menghadapi mereka lagi merupakan hal yang istimewa, tetapi saya ingin meraih kemenangan di salah satu pertandingan persiapan musim panas ini, agar kami tampil baik di liga, dan menunjukkan penampilan yang bagus di hadapan para pendukung kami, supaya mereka mendukung kami di pertandingan pertama kami."

Milan membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan dengan skor 4-2 atas Manchester United, berkat gol-gol Samuel Chukwueze, Alfadjo Cissé, Gonçalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek. Tim asuhan Amorim akan memulai perjalanannya di Serie A pada akhir pekan mendatang, ketika bertandang ke markas Torino.

Usai pertandingan, Amorim juga menyinggung sejumlah hal terkait daftar pemain timnya, di antaranya masa depan Rafael Leao, dan keputusannya untuk mencoret sejumlah pemain dari perhitungannya.

Pelatih itu menegaskan bahwa Leao harus "berjuang untuk tempatnya" di tengah persaingan dari para pemain seperti Christian Pulisic dan Alexis Saelemaekers, seraya menambahkan bahwa ia tidak menganggap cedera pemain internasional Portugal itu serius.

Amorim juga menegaskan bahwa Mike Maignan dan Adrien Rabiot mendapatkan waktu istirahat tambahan atas permintaannya, dengan syarat keduanya kembali ke Milan pada hari Minggu, sebagai persiapan menghadapi laga pembuka tim di Serie A.