Amorim tak terkalahkan di Serie A, tetapi belum juga meyakinkan suporter dan bandar taruhan: pemecatannya sebelum Natal ada di angka 4,00

Sebelas poin dalam lima giornata, hasil dari tiga kemenangan dan dua hasil imbang, dan karena itu masih belum terkalahkan di Serie A, menjadi satu-satunya tim bersama tiga tim teratas, dengan satu-satunya noda berupa kekalahan (buruk) di Liga Europa melawan Benfica. Itulah raihan yang dikumpulkan Ruben Amorim dalam lima pertandingan pertamanya di Serie A di kursi pelatih AC Milan, tetapi itu tampaknya belum cukup untuk menghilangkan keraguan soal masa depan pelatih Portugal tersebut: menurut analis taruhan Sisal dan Snai, pemecatan sebelum Natal dipatok di angka 4,00, turun dibandingkan 5,00 pada awal musim.





Untuk saat ini, skeptisisme terhadap Amorim masih tetap ada: dalam sepak bola, seperti diketahui, waktu dan kesabaran tidak pernah benar-benar ada, bahkan ketika berbicara tentang seorang pelatih yang baru dua bulan tiba di Italia dan dengan skuad yang mengalami beberapa perubahan. Cukup melihat siulan di San Siro setelah kekalahan melawan kekalahan yang sudah disebutkan sebelumnya kontra Benfica, yang kembali membangkitkan di kalangan tifosi AC Milan mimpi tentang Antonio Conte, yang kebetulan hadir di tribune stadion di Milan pada kesempatan itu. Kemenangan atas Lecce mengembalikan kepercayaan diri kepada Diavolo dan Amorim, yang sepulang dari jeda harus berusaha meyakinkan para peragu.