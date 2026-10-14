Amorim: "Sacchi seperti Mozart. Jika kami punya waktu, kami punya waktu"

Pelatih Milan, Ruben Amorim, berbicara dari Red Bull Arena untuk membahas dalam konferensi pers laga penting besok sore melawan RB Salzburg. Ini merupakan laga kedua fase liga Europa League,





TENTANG SACCHI - "Sacchi seperti Mozart (tertawa, catatan redaksi). Ini masa yang berbeda, dan penting untuk menjelaskannya kepada para pendukung kami. Masa yang berbeda, momen yang berbeda, orang-orang yang berbeda... butuh sedikit lebih banyak waktu untuk mencapai tahap itu. Namun, sekarang kalian lebih tahu daripada saya bahwa semuanya harus serba cepat, kalau tidak, seolah-olah tidak ada waktu. Tapi bagi saya, ada rencana yang jelas: jika kami punya waktu, kami punya waktu. Jika tidak, kami tetap melangkah maju."