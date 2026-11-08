Amorim: "Perwasitan? Kalian punya mata dan televisi: nilailah sendiri. Seharusnya kami punya lebih banyak poin."

Ruben Amorim, pelatih AC Milan, hadir dalam konferensi pers seusai pertandingan melawan Genoa pada pekan ke-11 Serie A.

Mengapa ada perbedaan semangat antara kompetisi Eropa dan liga?

"Rotasi pemain diperlukan bagi kami. Jelas, Kamis lalu merupakan pertandingan yang buruk mengingat pemain-pemain yang kami miliki. Saya pikir ini soal mentalitas dan kami harus mengatasinya. Satu-satunya cara yang saya tahu adalah bekerja, berlatih bersama para pemain, menjelaskan, dan menunjukkan rekaman pertandingan. Ada beberapa hal yang begitu jelas sehingga saya tidak perlu menjelaskannya; saya cukup menunjukkan beberapa cuplikan pertandingan dan mereka akan mengerti

Apakah Anda puas dengan penampilan tim?

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC

"Saya puas dengan perkembangan kami. Kami sedang mengubah sepenuhnya cara bermain kami. Kami lebih banyak menguasai bola. Kami lebih mampu mengendalikan pertandingan lewat penguasaan bola. Saya pikir dalam pertandingan-pertandingan ini kami memiliki sejumlah momen yang sangat bagus, dengan budaya yang baik. Saya pikir kami masih jauh dari hasil akhir. Saya pikir kami kekurangan waktu di sepertiga akhir lapangan. Kami menguasai bola jauh dari kotak penalti lawan. Ini juga menjadi kunci agar Goncalo Ramos mendapat peluang yang lebih terbuka. Jelas ini bukan kesalahan Goncalo. Pulisic jauh dari kotak penalti. Gonçalo jauh dari kotak penalti. Semua pemain ini bermain jauh dari kotak penalti, jadi saya bisa katakan bahwa kami masih jauh dari hasil akhir yang diinginkan. Kami masih berupaya membangun serangan dengan baik, tetapi kemudian membuang banyak waktu saat menguasai bola di sepertiga akhir lapangan."

Bagaimana Anda menilai cara wasit memimpin pertandingan, termasuk hari ini?

"Saya tidak akan mengomentarinya karena saya tahu membicarakan wasit tidak akan membantu tim saya. Kalian punya mata, kalian punya saluran untuk menyaksikannya, kalian sudah melihat pertandingan tadi. Kalian bisa menilainya sendiri."

AC Milan tidak pernah gagal dalam dua pertandingan berturut-turut...

"Yang saya rasakan, ketika kami mampu bersaing, kami sulit dikalahkan dan sekarang kami mengarahkan pertandingan sesuai gaya bermain kami. Kami berusaha mengendalikan permainan dengan penguasaan bola. Ketika kami tidak mampu bersaing, permainan kami benar-benar kacau. Perbedaannya besar, tetapi itulah yang harus kami benahi. Namun, saya ulangi, perkembangan tim dan cara kami bermain sudah sepenuhnya berbeda dibandingkan awal musim, dan saya puas dengan hal itu. Seharusnya kami memiliki lebih banyak poin. Jelas saya tidak senang dengan pertandingan di Eropa, bukan hanya karena hasilnya, tetapi juga karena penampilannya. Hasil seperti itu bisa terjadi, tetapi penampilan kami jauh dari yang kami inginkan. Meski begitu, saya pikir ke depan kami akan menjadi tim yang lebih baik."