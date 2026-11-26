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Ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri dan tidak mencari kejayaan pribadi, melainkan memberikan seluruh pujian kepada para pemainnya. Begitulah Ruben Amorim, pelatih Milan, tampil dalam konferensi pers setelah kemenangan dramatis 4-2 atas Olympiacos di Yunani, pada malam gila ketika Rossoneri menegaskan bahwa mereka adalah tim yang tidak mengenal kata menyerah.

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Amorim, dalam komentarnya usai pertandingan ketika Milan membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan besar, menolak mengklaim jasa untuk dirinya sendiri maupun untuk pergantian pemain yang ia lakukan. Ia berkata dengan tegas: "Omari Hutchinson lebih banyak mengubah jalannya pertandingan dibanding saya."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Saya tidak mengubah jalannya pertandingan. Ramos keluar karena merasa sakit, dan pergantian itu adalah langkah yang wajar. Di babak kedua, Olympiacos bermain sangat garang, dan kami tahu mereka mampu melakukannya, tetapi kami memperkirakan mereka akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Kami perlu memahami pertandingan dengan lebih baik. Semua hal berkontribusi dalam mengubah arah pertandingan."

Ia melanjutkan: "Yang mengubah jalannya pertandingan adalah gol pertama. Hasil 4-2 ini luar biasa. Saya rasa para pemain dan staf pelatih percaya pada kemenangan, dan saya berterima kasih kepada semuanya. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami mampu memberikan lebih banyak lagi dan bahwa kami membutuhkan semua orang, tetapi semangatnya ada."

Amorim ditanya apakah dirinya yang paling bersikeras mendatangkan Hutchinson pada bursa transfer musim panas lalu. Ia menjawab dengan tegas: "Ketika kami mengambil sebuah langkah di klub, kami semua sepakat. Jika salah satu dari kami tidak setuju dengan seorang pemain, kami beralih ke opsi lain. Ketika seorang pemain bergabung dengan kami, itu karena semua orang percaya padanya. Kami membutuhkan pemain dengan karakteristik seperti ini."

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Ia melanjutkan: "Terkadang bakatnya mudah terlihat. Ia menjalani musim yang sulit bersama Nottingham, tetapi bersinar bersama Ipswich. Ia sangat kuat di ruang sempit dan memiliki potensi besar, terutama dengan seragam Milan. Ia bisa melakukan pergerakan seperti itu dengan bola secara berulang kali."

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Ketika dikatakan kepadanya bahwa kini ia harus terbiasa dengan pujian, ia menjawab dengan senyum penuh percaya diri: "Tidak, saya tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Saya siap menghadapi segalanya, dan saya tahu kami harus menang di pertandingan berikutnya."

Amorim juga berbicara tentang bek Fikayo Tomori dan jaminan yang bisa ia berikan. Ia berkata: "Saya rasa kami bisa menganggap pemain mana pun sebagai pemain inti. Hari ini, ia memiliki kecepatan, dan itu sangat penting. Ia juga memiliki pengalaman. Ketika masuk ke lapangan, ia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya."

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Ia menambahkan: "Usianya tidak penting. Ia bisa berkembang pesat dan mampu beradaptasi bermain sebagai bek tengah. Saya telah mengubah pendapat saya dibandingkan awal musim, dan saya bersyukur akan hal itu. Situasi seperti ini mengubah arah musim sebuah tim, dan saya senang karenanya. Ia telah pulih dari cedera, hari ini ia juga siap secara mental dan menunjukkan karakternya. Ia memiliki pengalaman besar, dan saya berterima kasih kepada tim medis untuk itu."

Mengenai selebrasi pemain Olympiacos, Moreira, yang mencetak gol di menit-menit akhir, Amorim berbicara dengan jelas dan tenang: "Hal ini tidak akan terulang. Moreira adalah pemain muda, tetapi ia harus lebih dewasa. Kami tahu kami tidak akan senang jika seseorang melakukan hal itu di depan suporter kami. Itu tanggung jawab saya, tetapi ia tidak melakukannya dengan niat menghina. Saya minta maaf, tetapi ia tidak melakukannya dengan niat menghina."

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Dengan kata-kata tersebut, Amorim menutup malam gila di Athena, malam ketika Milan membuktikan bahwa mereka memiliki semangat, karakter, dan pemain pengganti yang mampu membalikkan pertandingan apa pun, serta bahwa sang pelatih tahu betul cara melindungi para pemainnya dan memberikan pujian kepada mereka yang pantas menerimanya.