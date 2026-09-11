Amorim: "Kritik? Saya sudah terbiasa, ada yang tak sabar menunggu kami terpeleset"

AC Milan akan bertandang pada Sabtu sore pukul 18.00 ke markas pemuncak klasemen Lazio, Rubén Amorim memaparkan laga tersebut dalam konferensi pers, dengan menyoroti kritik setelah laga kontra Juventus:





Bagaimana Anda bereaksi terhadap kritik yang datang kepada Anda?





"Kritik itu hal yang normal. Bahwa jumlahnya lebih banyak daripada yang saya terima di klub saya sebelumnya, itu mustahil (tersenyum, red). Saya ingat apa yang sudah saya katakan kepada Anda: saya mengatakan bahwa saya menempatkan Milan di posisi pertama dan itu tetap menjadi niat saya. Saya diminta untuk bermain proaktif di lapangan dan kami ingin melakukannya. Namun, kami juga harus memperhitungkan lawan: Luciano Spalletti sangat bagus. Tetapi ini tidak mengubah niat kami, yang akan selalu Anda lihat: kami tidak akan pernah melakukan apa pun secara kebetulan. Bahkan, kami mungkin malah terlalu kaku. Saya paham bahwa bagi Anda sulit melihat pelatih muda yang datang dari luar yang menunjukkan bagaimana seharusnya bermain. Niat kami adalah mendominasi, tetapi ada sangat banyak pelatih bagus seperti Spalletti dan Fabregas yang akan menguji kami. Itu butuh waktu. Saya tahu ada seseorang yang tidak sabar menunggu kami kehilangan poin untuk mengajukan pertanyaan itu kepada saya: andai kami menang, banyak orang akan menyimpan kritik dan pertanyaan di saku untuk pekan berikutnya. Spalletti lebih unggul dari saya, tetapi niat itu tidak kurang. Terkadang itu tidak akan mungkin, saya tidak akan selalu bisa menyuguhkan tontonan yang Anda inginkan. Setelah Juventus, saya membuka mata dan tahu apa yang harus saya harapkan. Saya mengatakan kepada para pemain saya untuk tampil sempurna dan menang, orang-orang tidak sabar menunggu kami terpeleset. Saya harap mereka mendengar saya sekarang, mereka sedang makan siang dan mendengarkan saya: saya sudah mengatakannya kepada mereka pada sesi latihan pertama pekan ini, kami harus sempurna dan saya senang mereka masih mendengarkan kata-kata ini".