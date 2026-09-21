Amorim juga meyakinkan Capello: "Kami langsung melihat hasilnya, sekarang kami menunggu AC Milan mengintegrasikan para pemain baru, lalu kita lihat apa yang terjadi."

Kepada Gazzetta dello Sport, Fabio Capello memuji perkembangan Amorim dan Milan-nya. AC Milan naik ke 11 poin, terpaut dua angka dari puncak klasemen, setelah itu ada Roma, Lazio, dan Inter yang sama-sama mengoleksi poin yang sama.





Terkait kemenangan 3-0 atas Lecce yang diraih kemarin, mantan pelatih AC Milan itu menyatakan: "Akhirnya Amorim menurunkan tim terbaik dan mungkin telah menemukan jalan yang tepat. Kami langsung melihat hasilnya, sekarang kami menunggu AC Milan mengintegrasikan para pemain baru, lalu kita lihat apa yang terjadi".