Amorim: "Jika kami membutuhkan kata-kata Chivu untuk memotivasi diri, berarti kami punya masalah"

Ruben Amorim, langsung dari ruang konferensi pers di Milanello, berbicara kepada media pada sehari sebelum Juventus vs Milan, pertandingan yang dijadwalkan besok malam pukul 20.45 di Alianz Stadium, Turin. Berikut kutipan ucapannya.

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Apakah Anda merasa bisa menggunakan kata-kata Chivu untuk memacu tim? Moreira, apakah Anda melihatnya lebih sebagai pemain sayap dan di belakang penyerang?

"Saya melihat Moreira sebagai pemain kelima, tetapi akan ada pertandingan di mana dia bisa bermain maju atau bersama Chukwueze. Kami punya banyak pemain untuk dirotasi. Tentang kata-kata Chivu: bagi saya, jika kami butuh kata-kata seperti ini untuk memotivasi diri di Milan, berarti ada sesuatu yang salah pada kami. Dalam beberapa tahun terakhir kami finis di posisi klasemen yang mengajak kami untuk bekerja keras. Kami masih punya banyak pekerjaan, menghormati para suporter kami, dan membawa klub ini kembali ke level yang layak didapatkannya. Kami tidak membutuhkan kata-kata Chivu untuk memotivasi kami"